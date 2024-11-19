Месси призвал отправить Байдена в отставку
Одобрение президентом США Джо Байденом ударов американским оружием вглубь России «противоречит американской Конституции, главе государства должен быть объявлен импичмент». Такое мнение выразил член Палаты представителей Конгресса США Томас Месси (республиканец от штата Кентукки).
«Разрешив атаковать ракетами большой дальности Россию, Байден совершает неконституционный акт войны, который ставит под угрозу жизни всех граждан США. Это преступление, за которым должен последовать импичмент, но на самом деле он - безвольная марионетка глубинного государства (так в США называют теневые бюрократические структуры, которые, как считается, обладают большим влиянием)», - написал Месси на своей странице в соцсети X.