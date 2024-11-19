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Обнародована редкая фотография: Расулзаде с королем Саудовской Аравии

19 ноября 2024, 22:39 2220

Молодой исследователь Юсиф Исмаил поделился редким фото с основателем Азербайджанской Демократической Республики Мухаммедом Эмином Расулзаде, обнаруженным в польских архивах.

На фотографии, сделанной 92 года назад — в 1932 году, Расулзаде запечатлен вместе с королем Саудовской Аравии Фейсалом.

В 1932 году наследный принц Фейсал ибн Абдель Азиз аль-Сауд прибыл в Польшу с официальным визитом и посетил Восточный институт в Варшаве.

На фотографии, справа налево: 1-й — Фейсал, 2-й — Тадеуш Шецель, 3-й — адъютант наследного принца Халид аль-Аджуби, 4-й — Мухаммед Эмин Расулзаде, 5-й — Мухаммед Гирей Сунш и 6-й — Мустафа бей Векилли (Векилоглу).

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