Обнародована редкая фотография: Расулзаде с королем Саудовской Аравии

Молодой исследователь Юсиф Исмаил поделился редким фото с основателем Азербайджанской Демократической Республики Мухаммедом Эмином Расулзаде, обнаруженным в польских архивах.

На фотографии, сделанной 92 года назад — в 1932 году, Расулзаде запечатлен вместе с королем Саудовской Аравии Фейсалом.

В 1932 году наследный принц Фейсал ибн Абдель Азиз аль-Сауд прибыл в Польшу с официальным визитом и посетил Восточный институт в Варшаве.

На фотографии, справа налево: 1-й — Фейсал, 2-й — Тадеуш Шецель, 3-й — адъютант наследного принца Халид аль-Аджуби, 4-й — Мухаммед Эмин Расулзаде, 5-й — Мухаммед Гирей Сунш и 6-й — Мустафа бей Векилли (Векилоглу).