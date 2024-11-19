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Американцы заявили: Удар по России был нанесен ATACMS, ограничений больше нет
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Американцы заявили: Удар по России был нанесен ATACMS, ограничений больше нет

Разрешение США обвалило российские биржи

19 ноября 2024, 23:35 803

Резкая эскалация между Кремлем и Западом и первые удары дальнобойными ракетами США по российской территории способствовали резкому обвалу на Московской бирже котировок акций, гособлигаций и курса рубля.

По итогам торгов во вторник индекс Мосбиржи, включающий бумаги полсотни крупнейших российских компаний, упал на 3,32%, до 2630,5 пункта. Обвал стал вторым по масштабам за последние два года и отрезал от капитализации индекса 179 млрд рублей.

Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость акций, потерял почти $2 млрд капитализации, или 3,43%. А его значение на закрытии торгов - 828,38 пункта - стало самым низким с первого дня войны (24 февраля 2022 года).

Дорожающих акций на бирже практически не осталось. По состоянию на 20.14 мск акции Сбера упали на 3,3%, "Газпрома" - на 3%, "Роснефти" - на 2,9%. Бумаги "Северстали" обвалились на 3,7%, "Мечела" - на 4,1%, "Россетей" - на 5,2%.

Официальный курс доллара от ЦБ впервые за год превысил 100 рублей, а на форексе добрался до отметки 101,1 рубля. Индекс RGBI, отслеживающий котировки облигаций федерально займа, возобновил падение и потерял 0,82%.

По мнению аналитика "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок реагирует "на усиление геополитических рисков". В воскресенье США впервые разрешили Украине использовать для ударов вглубь России ракеты ATACMS с дальностью 300 км, и в ночь на вторник первый такой удар состоялся. Под него попала военная база в Брянской области.

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