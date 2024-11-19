Санкции против компаний, работающих на Каспийском море

Как сообщал ранее haqqin.az, 18 ноября Евросоюз и Великобритания приняли решение о расширении санкций против Ирана. Эти санкции были введены в ответ на помощь, которую Тегеран оказывает России в войне против Украины. Под ограничения попал ряд компаний, а также судно, доставлявшее иранские баллистические ракеты в Астрахань через Каспийское море.

Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из стран ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов.

ЕС также вводит запрет на любые транзакции с портами и шлюзами, принадлежащими или контролируемыми включенными в санкционный список физическими и юридическими лицами. Это касается объектов, которые используются для транспортировки иранских беспилотников, ракет или связанных с ними технологий и компонентов в Россию. Под ограничения попали порты и шлюзы, такие как Амирабад и Энзели, а также любые услуги, предоставляемые судам.