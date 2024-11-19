Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Как сообщал ранее haqqin.az, 18 ноября Евросоюз и Великобритания приняли решение о расширении санкций против Ирана. Эти санкции были введены в ответ на помощь, которую Тегеран оказывает России в войне против Украины. Под ограничения попал ряд компаний, а также судно, доставлявшее иранские баллистические ракеты в Астрахань через Каспийское море.
Решение предусматривает запрет на экспорт, передачу, поставку или продажу из стран ЕС в Иран компонентов, используемых при разработке и производстве ракет и беспилотных летательных аппаратов.
ЕС также вводит запрет на любые транзакции с портами и шлюзами, принадлежащими или контролируемыми включенными в санкционный список физическими и юридическими лицами. Это касается объектов, которые используются для транспортировки иранских беспилотников, ракет или связанных с ними технологий и компонентов в Россию. Под ограничения попали порты и шлюзы, такие как Амирабад и Энзели, а также любые услуги, предоставляемые судам.
Санкции затронули компанию «Иранские линии морских перевозок» (IRISL) и ее директора Мохаммада Резу Хиябани. Эта компания занималась транспортировкой иранских беспилотников типа «Шахед» и баллистических ракет через Каспийское море в Россию.
В санкционный список также вошли российские компании «МГ-Флот», «ВТС-Брокер» и «Арапакс», зарегистрированные в Астрахани и занимающиеся грузоперевозками. Утверждается, что эти компании участвовали в транспортировке иранского оружия, включая беспилотники и их компоненты, из Ирана в Россию через Каспийское море.
Великобритания, в свою очередь, ввела санкции против иранской государственной авиакомпании Iran Air, госкомпании по морским перевозкам, а также российского судна «Порт Оля-3».
В начале сентября 2024 года западные СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. Sky News опубликовал спутниковые снимки судна, предположительно доставившего около 220 ракет «Фатх-360» в порт Оля в Астраханской области.