Российскому Брянску угрожают ракеты

На территории Брянской области России объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба МЧС региона.

В ведомстве призвали жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написали в МЧС.