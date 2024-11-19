Российскому Брянску угрожают ракеты
19 ноября 2024, 23:56 396
На территории Брянской области России объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба МЧС региона.
В ведомстве призвали жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.
«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написали в МЧС.
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