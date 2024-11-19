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Американцы заявили: Удар по России был нанесен ATACMS, ограничений больше нет
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Американцы заявили: Удар по России был нанесен ATACMS, ограничений больше нет

Российскому Брянску угрожают ракеты

19 ноября 2024, 23:56 396

На территории Брянской области России объявлена ракетная опасность, сообщила пресс-служба МЧС региона.

В ведомстве призвали жителей не выходить из дома и не приближаться к окнам.

«Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон со сплошными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место», — написали в МЧС.

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