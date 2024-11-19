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Крупнейшие компании Германии призвали готовиться к войне с Россией

00:11 1340

Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) начали проводить разъяснительную работу с представителями компаний для подготовки к возможной войне с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По информации издания, правительство разработало секретный документ «Немецкий оперативный план» на случай военного вторжения. В нем, в частности, перечислены все сооружения и инфраструктурные объекты, которые в военных целях требуют особой защиты. Также в документе содержится подробный план действий на случай обороны.

Кроме того, предусмотрен специальный план в случае прямого столкновения между Россией и НАТО на востоке Европы. В таком случае Германия должна стать транспортным хабом для солдат, которых нужно будет перебросить на фронт, а также для военной техники, продовольствия и медикаментов. Весь документ занимает около тысячи страниц.

Первое мероприятие по подготовке немецких компаний к возможному военному конфликту провела торгово-промышленная палата Гамбурга. По данным издания, глава регионального командования, подполковник Йорн Плишке, озвучил конкретные рекомендации для представителей бизнеса.

«Для каждых ста сотрудников обучите хотя бы пятерых дополнительных водителей грузовиков, которые вам не понадобятся. 70% всех грузовиков на немецких дорогах управляются людьми из Восточной Европы. Если там будет война, где окажутся эти люди?» — задавался вопросом военный.

По его словам, предприятиям стоит перейти на автономные источники питания, такие как дизель-генераторы или собственные ветряные установки.

Плишке добавил, что Россия готовится к конфликту с Германией, проводя беспилотные полеты в целях разведки, занимаясь диверсиями, устраивая кибератаки и готовя планы покушений на топ-менеджеров немецких компаний. Подполковник подчеркнул, что в Германии есть большие проблемы с производством военной техники и боеприпасов.

«Россия начала готовить свою войну. Россия в данный момент производит 25 боевых танков в месяц, Германия — три в год», — подчеркнул Плишке.

После выступления военного мэр Гамбурга сообщил, что в городе введена в состав третья рота гражданской обороны: добровольцы, которые не относятся к боевой части Бундесвера, но привлекаются к задачам охраны и обеспечения безопасности. Сенат Гамбурга, в свою очередь, уже отреагировал на угрозу и создал более 40 дополнительных рабочих мест для усиления кризисного управления и защиты населения.

Подобные беседы, как в Гамбурге, проходят по всей стране. «Все командования земель поручено выполнить эту задачу», — сообщили изданию в Бундесвере.

По данным издания, «Немецкий оперативный план» еще не утвержден и будет дополнен учениями Red Storm Bravo, на которых будет уделено внимание логистике. Во время первого этапа учений Red Storm Alpha гражданские силы и Бундесвер отрабатывали защиту причалов в порту с целью предотвращения попыток разведки и диверсий.

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