Вучич не ввел санкции против России и гордится этим

Президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации заявил, что он гордится неизменностью позиции Белграда по украинскому конфликту, предусматривающей отказ от присоединения к режиму антироссийских санкций Запада.

«Тысячный день войны в Украине. Сербия через пять или шесть дней после начала военных действий, которые русские называют «СВО», выступила со своей позицией, и я горжусь тем, что за одну тысячу дней, несмотря на все вызовы и давление, мы смогли полностью сохранить неизменность нашей позиции. Я считаю, что у нас была самая лучшая политика, самая серьезная и самая ответственная», - сказал Вучич.

После начала вторжения России в Украину Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России.