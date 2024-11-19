На кону безопасность Европы

Ожидание прихода в Белый дом Дональда Трампа создало у части ожидающих надежду, что все возникшие при нынешней американской администрации международные проблемы растают, как утренний туман, стоит лишь выдающемуся переговорщику за них взяться. Аналитики из Bloomberg Intelligence считают ровно наоборот. Во всяком случае, для Европы смена руководства США будет означать необходимость резко нарастить расходы на оборону.

Еще с тех пор, как будущий 47-й американский президент был 45-м, известно, что он крайне негативно относится к вкладу европейских членов НАТО в собственную оборону, считая его недостаточным на фоне тех трат, которые несут Соединенные Штаты. И потому его новое пришествие если и не оставит Европу без американского военного зонтика, то в любом случае будет означать рост трат на обеспечение коллективной безопасности. По мнению Bloomberg Intelligence, речь идет как минимум об удвоении нынешнего уровня расходов для пятнадцати самых крупных стран – участниц альянса в Европе. Рост составит около 340 миллиардов долларов в год, до 720 миллиардов. Российское вторжение в Украину уже вызвало оживление европейского военно-промышленного комплекса. Только за минувший год его оборот, по данным Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности, вырос на 17% по сравнению с 2022 годом – до 158,8 миллиарда евро. На 9% выросла занятость в этом секторе. Однако это рост с низкой базы, и Европе придется приложить немало усилий, чтобы компенсировать многолетнее недофинансирование нужд обороны.

«После десятилетий недоинвестирования после окончания Холодной войны перевооружение такого масштаба может занять у континента более 10 лет, поскольку отставания подрядчиков растут, а цепочки поставок в аэрокосмической и оборонной промышленности уже растянуты», - пишет Bloomberg. Война в Украине заставляет пересмотреть также номенклатуру военного производства. Очевидно, придется наращивать выпуск боевых танков, артиллерийских орудий и боевых машин пехоты для сухопутных войск после долгих лет ставки на военно-воздушные и ракетные силы. Но и в авиации есть большой дефицит, в частности, вспомогательных самолетов, пишут авторы доклада. Несложно спрогнозировать, что крупнейшие европейские корпорации в оборонной отрасли - Leonardo SpA, Airbus SE, BAE Systems Plc, Rolls Royce Holdings Plc получат в ближайшие годы очень «жирные» контракты.