В России звучат мощные взрывы

Вечером во вторник, 19 ноября, в ряде российских областей слышны взрывы. Сообщается о «прилетах» на территории нескольких предприятий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что противовоздушная оборона сбила над Алексеевским округом несколько беспилотных летательных аппаратов. В Алексеевке обломки повредили производственные помещения одного из предприятий, инфраструктурный объект и линию электропередач.

В сети распространили видео, автор которого сообщает о попадании в завод компании ЭФКО, которая входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что более пяти дронов атаковали промышленное предприятие в Каменском районе, там начался пожар. По его словам, сотрудников эвакуировали, никто не пострадал.