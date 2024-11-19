USD 1.7000
EUR 1.7995
RUB 1.7011
Подписаться на уведомления
Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

Премьер Британии обратился к Путину: «Заканчивай и уходи»

01:32 618

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находящийся на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, обратился к российскому президенту Владимиру Путину по случаю 1000-го дня полномасштабной войны против Украины.

«В 1000-й день незаконной войны России в Украине я говорю еще раз: заканчивай войну. Уходи из Украины», - сказал Стармер. Он также отметил, что Путин не приехал на саммит G20 (Россию на нем представлял министр иностранных дел России Сергей Лавров).

«Третий год подряд Путин не приезжает на саммит. Он сам творец своего изгнания», - отметил Стармер.

Очередной позор азербайджанского футбола! Сборная Азербайджана развалилась в Швеции
Очередной позор азербайджанского футбола! Сборная Азербайджана развалилась в Швеции обновлено 01:36
01:36 9166
В России звучат мощные взрывы
В России звучат мощные взрывы ВИДЕО
01:15 1441
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море главное на этот час
19 ноября 2024, 23:41 2805
Эрдоган и закрыл въезд президенту Израиля в Баку
Эрдоган и закрыл въезд президенту Израиля в Баку все еще актуально
19 ноября 2024, 21:44 4509
Сколько у Украины ракет ATACMS?
Сколько у Украины ракет ATACMS? ОБНОВЛЕНО 01:01
01:01 22665
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов фото/видео, все еще актуально
19 ноября 2024, 21:27 7200
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов заявление Самира Шарифова
19 ноября 2024, 18:29 6818
Обнародована редкая фотография: Расулзаде с королем Саудовской Аравии
Обнародована редкая фотография: Расулзаде с королем Саудовской Аравии
19 ноября 2024, 22:39 3632
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета все еще актуально
19 ноября 2024, 17:09 5172
США о применении Россией ядерного оружия
США о применении Россией ядерного оружия ОБНОВЛЕНО 01:52
01:52 5017
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
19 ноября 2024, 18:48 4024

ЭТО ВАЖНО

Очередной позор азербайджанского футбола! Сборная Азербайджана развалилась в Швеции
Очередной позор азербайджанского футбола! Сборная Азербайджана развалилась в Швеции обновлено 01:36
01:36 9166
В России звучат мощные взрывы
В России звучат мощные взрывы ВИДЕО
01:15 1441
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море
Санкции против компаний, работающих на Каспийском море главное на этот час
19 ноября 2024, 23:41 2805
Эрдоган и закрыл въезд президенту Израиля в Баку
Эрдоган и закрыл въезд президенту Израиля в Баку все еще актуально
19 ноября 2024, 21:44 4509
Сколько у Украины ракет ATACMS?
Сколько у Украины ракет ATACMS? ОБНОВЛЕНО 01:01
01:01 22665
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов
Громкое ДТП в России: сын азербайджанского бизнесмена Эмиль, Bentley и криминальный авторитет Марсель Гасанов фото/видео, все еще актуально
19 ноября 2024, 21:27 7200
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов
Азербайджан недосчитает ещё 750 млн манатов заявление Самира Шарифова
19 ноября 2024, 18:29 6818
Обнародована редкая фотография: Расулзаде с королем Саудовской Аравии
Обнародована редкая фотография: Расулзаде с королем Саудовской Аравии
19 ноября 2024, 22:39 3632
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета
Самир Шарифов заявил, что порой штрафы пролетают мимо бюджета все еще актуально
19 ноября 2024, 17:09 5172
США о применении Россией ядерного оружия
США о применении Россией ядерного оружия ОБНОВЛЕНО 01:52
01:52 5017
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
Самир Шарифов критикует растраты в Нахчыване
19 ноября 2024, 18:48 4024
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться