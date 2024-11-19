Премьер Британии обратился к Путину: «Заканчивай и уходи»

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, находящийся на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, обратился к российскому президенту Владимиру Путину по случаю 1000-го дня полномасштабной войны против Украины.

«В 1000-й день незаконной войны России в Украине я говорю еще раз: заканчивай войну. Уходи из Украины», - сказал Стармер. Он также отметил, что Путин не приехал на саммит G20 (Россию на нем представлял министр иностранных дел России Сергей Лавров).

«Третий год подряд Путин не приезжает на саммит. Он сам творец своего изгнания», - отметил Стармер.