ООН «обеспокоена»
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Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выразил «обеспокоенность обострением ситуации» в войне в Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Журналисты задали Дюжаррику вопрос про атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту в Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS.
«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — ответил он.
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