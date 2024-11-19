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Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

ООН «обеспокоена»

01:39 416

Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выразил «обеспокоенность обострением ситуации» в войне в Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Журналисты задали Дюжаррику вопрос про атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту в Брянской области дальнобойными ракетами ATACMS.

«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — ответил он.

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