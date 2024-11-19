Стокгольмский кошмар: сказки и пустые слова Фернанду Сантуша
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал разгромное поражение нашей команды в Стокгольме в заключительном матче Лиги наций от Швеции со счетом 0:6. Напомним, после этой ужасной игры в исполнении азербайджанских футболистов наша сборная официально вылетела из лиги «С» в слабейшую лигу «D», где компанию ей составят такие команды, как Андорра, Лихтенштейн и им подобные.
«Если до этого матча я говорил, что мы на правильном пути, то, конечно, после сегодняшней игры я так сказать не могу, - говорит португалец. - Вся ответственность за поражение на мне. И стратегию, и состав выбирал я. Всю вину беру на себя.
Команда не была готова к игре психологически? Я бы так не сказал. Мы хорошо подготовились к этой встрече. Проанализировали соперника, после чего избрали стратегию на матч. Мы знали, что у шведов в нападении два сильных форварда. Поэтому играли в три защитника. Плохо начали игру. Пропустили быстрый гол и не смогли переломить ход матча.
У нас тоже впереди было два скоростных нападающих. Надеялся, что создадим проблемы сопернику. Еще раз скажу, что ответственность за поражение на мне.
Можно ли назвать пустыми мои слова о том, что Азербайджан будет бороться за попадание на Евро-2028? Нет, я говорил об этом не просто так. Я никогда в своей жизни не болтаю. Всегда говорю то, что думаю. Эта игра для нас и для меня должна быть уроком. Должны сделать выводы, верить в свою работу и трудиться. Я не из тех тренеров, кто сбрасывает с себя ответственность и валит все на других.
Вам кажется, что я поверил в сказку и теперь сам рассказываю сказки вам? Нет, я не пытаюсь заставить вас поверить в это. Я могу лишь сказать, что верю, что что-то можно изменить. Такие игры нельзя забывать. Наоборот, нужно сделать выводы, посмотреть, над чем надо работать, что необходимо изменить. Такие матчи сложно объяснить и тренерам, и игрокам. Но нужно все правильно проанализировать.
Вы не увидели мотивацию у футболистов? Что я говорил игрокам перед матчем? Я с первых дней не просто говорю об этом футболистам, но даже передаю им наставления в письменной форме. Я всегда говорю, что важно играть во имя Азербайджана. Это должно быть нашей главной чертой. Еще раз скажу, что если посмотреть последние три игры до матча со Швецией, то команда играла хорошо. Это давало мне веру перед этим матчем, я надеялся на лучшее. Ребята и на тренировках показывали себя с лучшей стороны. Это второе самое крупное поражение в моей карьере. Первое случилось много лет назад. Посмотрим, что мы можем поменять.
Я горжусь тем, что являюсь главным тренером сборной Азербайджана и все сделаю для ее успеха. Верю, что и наши игроки делают максимум возможного.
Самое плохое сегодня это то, что азербайджанский народ сейчас очень огорчен нашему поражению».