Стокгольмский кошмар: сказки и пустые слова Фернанду Сантуша

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал разгромное поражение нашей команды в Стокгольме в заключительном матче Лиги наций от Швеции со счетом 0:6. Напомним, после этой ужасной игры в исполнении азербайджанских футболистов наша сборная официально вылетела из лиги «С» в слабейшую лигу «D», где компанию ей составят такие команды, как Андорра, Лихтенштейн и им подобные.

«Если до этого матча я говорил, что мы на правильном пути, то, конечно, после сегодняшней игры я так сказать не могу, - говорит португалец. - Вся ответственность за поражение на мне. И стратегию, и состав выбирал я. Всю вину беру на себя.

Команда не была готова к игре психологически? Я бы так не сказал. Мы хорошо подготовились к этой встрече. Проанализировали соперника, после чего избрали стратегию на матч. Мы знали, что у шведов в нападении два сильных форварда. Поэтому играли в три защитника. Плохо начали игру. Пропустили быстрый гол и не смогли переломить ход матча.

У нас тоже впереди было два скоростных нападающих. Надеялся, что создадим проблемы сопернику. Еще раз скажу, что ответственность за поражение на мне.

Можно ли назвать пустыми мои слова о том, что Азербайджан будет бороться за попадание на Евро-2028? Нет, я говорил об этом не просто так. Я никогда в своей жизни не болтаю. Всегда говорю то, что думаю. Эта игра для нас и для меня должна быть уроком. Должны сделать выводы, верить в свою работу и трудиться. Я не из тех тренеров, кто сбрасывает с себя ответственность и валит все на других.