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США признали оппозиционера избранным президентом Венесуэлы

08:15 1480

США признали одного из лидеров венесуэльской оппозиции, Эдмундо Гонсалеса Уррутиа, избранным президентом этой южноамериканской страны. Венесуэльский народ 28 июля отчетливо высказался, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Сам Гонсалес выразил признательность позицией Вашингтона. Этот жест «отдает дань уважения переменам в нашей стране и гражданскому подвигу, который мы сообща совершили 28 июля», написал политик в сети X.

Эдмундо Гонсалес на акции в Каракасе

Каракас критически отреагировал на слова главы дипломатии США. Министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль назвал своего американского коллегу «общепризнанным врагом Венесуэлы».

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. ЦИК заявил о победе президента Николаса Мадуро, правящего страной с 2013 года, с результатом в 51,2 процента голосов. Оппозиция объявила о победе ее кандидата Эдмундо Гонсалеса. В стране прошли массовые протесты против итогов выборов. В ходе акций погибли 28 человек, около 200 получили ранения.

В начале сентября стало известно о выдаче в Венесуэле ордера на арест Гонсалеса по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже. Через несколько дней Гонсалес улетел в Испанию и попросил там политическое убежище.

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