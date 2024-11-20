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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Байден дал добро: Украина получит и противопехотные мины

08:22 2171

Президент США Джо Байден одобрил поставки противопехотных мин в Украину, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Использование мин будет ограничено территорией Украины с «ожидаемым акцентом» на востоке, сказал один из чиновников. Решение Байдена они связывают с продвижением российских войск и необходимостью Украины укреплять оборону.

Мины для Вооруженных сил Украины относятся к тем, которые с течением времени самоуничтожаются или теряют заряд батареи, становясь неактивными, отметил один из источников WP. По его словам, это снижает угрозу для мирных жителей.

В Минобороны Соединенных Штатов убеждены, что поставка таких боеприпасов является одним из наиболее эффективных шагов по сдерживанию наступления российской армии, пояснили собеседники газеты. По их словам, Белый дом крайне встревожен ударами ВС РФ на украинские позиции на фронте в последние недели и видит настоятельную необходимость замедлить наступление российских сил.

В последние дни стало известно сразу о нескольких решениях Вашингтона по военной поддержке Киева. 17 ноября ряд американских СМИ сообщили, что Белый дом снял запрет для Украины наносить удары вглубь РФ полученным от Вашингтона дальнобойным оружием. По словам собеседников газеты The New York Times, речь шла о тактических баллистических ракетах ATACMS. Кроме того, Пентагон планирует направить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 275 миллионов долларов (около 260 млн евро), рассказали собеседники агентства Associated Press, не приведя подробности.

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