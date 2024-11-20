Оппозиция в Грузии берет тайм-аут
Оппозиция в Тбилиси провела третью ночь подряд на проспекте Чавчавадзе перед зданием госуниверситета. В ночь на 20 ноября полиция вновь, как и накануне, вытеснила участников акции протеста.
После того как несколько сот полицейских начали движение, участники акции отступили на проспект Меликишвили. Как сообщил журналистам начальник патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, участникам акции было дано предупреждение - освободить проезжую часть проспекта и перейти на тротуар.
Один из лидеров оппозиции Гeоргий Вашадзе заявил, что протестующие не будут вступать в стычки с полицией и продолжат передвигаться по проезжей части улиц.
После того как ситуация стабилизировалась и полиция выстроилась кордоном в два ряда на проспекте Меликишвили, один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе объявил протестующим, что продолжать протест в таком виде нет смысла. Он призвал собравшихся идти домой и готовиться к дальнейшим протестам. «Они изменили свою стратегию, они позволяют нам блокировать Меликишвили. Говорят, что это им не дискомфорт… Мы решили перенести мероприятие, подумать о другом месте или форме протеста, которая доставила бы им больше дискомфорта», — сказал Джапаридзе.
По словам Вашадзе, небольшой тайм-аут нужен для перегруппировки сил и «инфраструктурной подготовки», так как часть техники и палаток были отобраны полицией.
Накануне, во вторник утром, граждан также оттеснила полиция, убрав с проезжей части палатки и баррикады. Полиция задержала при этом 16 человек. 20 ноября разгон митингующих прошел без задержаний, протестующие не сопротивлялись правоохранителям.