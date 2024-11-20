Оппозиция в Грузии берет тайм-аут

После того как несколько сот полицейских начали движение, участники акции отступили на проспект Меликишвили. Как сообщил журналистам начальник патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе, участникам акции было дано предупреждение - освободить проезжую часть проспекта и перейти на тротуар.

Оппозиция в Тбилиси провела третью ночь подряд на проспекте Чавчавадзе перед зданием госуниверситета. В ночь на 20 ноября полиция вновь, как и накануне, вытеснила участников акции протеста.

Один из лидеров оппозиции Гeоргий Вашадзе заявил, что протестующие не будут вступать в стычки с полицией и продолжат передвигаться по проезжей части улиц.

После того как ситуация стабилизировалась и полиция выстроилась кордоном в два ряда на проспекте Меликишвили, один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе объявил протестующим, что продолжать протест в таком виде нет смысла. Он призвал собравшихся идти домой и готовиться к дальнейшим протестам. «Они изменили свою стратегию, они позволяют нам блокировать Меликишвили. Говорят, что это им не дискомфорт… Мы решили перенести мероприятие, подумать о другом месте или форме протеста, которая доставила бы им больше дискомфорта», — сказал Джапаридзе.

По словам Вашадзе, небольшой тайм-аут нужен для перегруппировки сил и «инфраструктурной подготовки», так как часть техники и палаток были отобраны полицией.

Накануне, во вторник утром, граждан также оттеснила полиция, убрав с проезжей части палатки и баррикады. Полиция задержала при этом 16 человек. 20 ноября разгон митингующих прошел без задержаний, протестующие не сопротивлялись правоохранителям.