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Два важных опровержения Анкары

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Руслан Баширли, спецкор, Анкара
09:11 4256

Министерство иностранных дел Турции выступило с двумя важными опровержениями, способными повлиять на военное и политическое будущее региона.

Первое  касалось публикации в израильских СМИ о том, что политический офис организации ХАМАС переносится из Катара в Турцию.

Анкара официально опровергла эту информацию, отметив, что периодически члены Политбюро ХАМАС действительно посещают Турцию, однако утверждения о переносе в Анкару их головного офиса не соответствуют действительности.

С аналогичным опровержением выступил и официальный телеграм-канал ХАМАС.

Упоминание Турции в контексте конфликта на Ближнем Востоке связано с попытками дискредитировать Анкару в преддверии возвращения в Белый дом 47 президента США Дональда Трампа

Через два часа после этого опровержения Министерство иностранных дел Турции выступило с еще одним заявлением, на сей раз касающимся войны между Россией и Украиной.

Турецкое внешнеполитическое ведомство опровергло сообщение агентства Bloomberg о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы намерен предложить на саммите G20 в Рио-де-Жанейро отложить на десять лет вступление Украины в НАТО, а также заморозить линию фронта на оккупированных Россией территориях.

Согласно публикации Bloomberg, предложение Турции предусматривает также создание демилитаризованной зоны в Донбассе и ввод в этот регион международных сил.

Помимо этого, в статье утверждалось, что, поскольку Анкара осознает, насколько сложно Украине будет принять эти предложения, президент Эрдоган якобы попытается убедить Владимира Зеленского.

Утверждения касательно Украины появились в тот день, когда президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет и беспилотников

В своем опровержении Министерство иностранных дел Турции подчеркнуло, что официальная Анкара продолжает поддерживать инициативы, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, но информация о таком предложении не соответствует действительности.

Одновременно пресс-служба президента Турции распространила опровержение, заявив, что на саммите G20 в Бразилии Анкара не намерена выступать с какими-либо инициативами или планами по урегулированию российско-украинского конфликта.

Каков же контекст утверждений агентства Bloomberg и опровержений Турции?

Катар выбыл. Кто вместо него?

По мнению политических аналитиков, упоминание Турции в контексте конфликта на Ближнем Востоке связано с попытками дискредитировать Анкару в преддверии возвращения в Белый дом 47 президента США Дональда Трампа.

Следует уточнить, что утверждение касательно ХАМАС появилось сразу после того, как Катар, выполнявший на протяжении всей войны между Израилем и ХАМАС роль посредника, объявил, что выходит из затянувшихся и безрезультатных мирных переговоров. Чем, по мнению аналитиков, решили воспользоваться израильские СМИ, распространившие со ссылкой на некие «арабские источники» слухи о переносе головного офиса ХАМАС из Дохи в Анкару, чтобы вбить таким образом клин в отношения  между Турцией и США, в которых за последние месяцы наметилась тенденция к улучшению.

Утверждения о переносе в Анкару головного офиса ХАМАС не соответствуют действительности

Таким образом, посредством публикаций в Bloomberg Турцию пытаются выставить главным сторонником движения ХАМАС, признанного Соединенными Штатами и большинством стран Запада террористической организацией. Не случайно представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил в этой связи:

«Мы четко дадим понять Турции, что ее отношения с ХАМАС не могут оставаться прежними».

А спустя сутки израильские СМИ сообщили о предполагаемом секретном визите в Турцию главы израильской службы внутренней безопасности ШАБАК Ронена Бара. По информации израильских и американских источников, Бар вел в Анкаре переговоры с директором MİT (Национальная разведывательная организация Турции – ред.) Ибрагимом Калыном о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах.

Официальная Анкара пока не прокомментировала эти сведения, но и не опровергла их. Исходя из чего можно предположить, что, несмотря на замороженные после начала войны в Газе военные, торговые и экономические связи между Турцией и Израилем, дипломатическое и разведывательное сотрудничество двух стран по-прежнему продолжается.

Украинский контекст

Утверждения касательно Украины появились в тот день, когда президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет и беспилотников.

По мнению политических аналитиков, цель этого шага Байдена – максимально усложнить ситуацию для Дональда Трампа, пообещавшего положить конец российско-украинской войне, и перевести вооруженное противостояние Москвы и Киева в более неконтролируемую плоскость.

Согласно информации, полученной haqqin.az от дипломатических источников в Анкаре, в Турции считают, что подобные утверждения нацелены на подрыв турецко-украинских отношений.

«В день, когда Запад предпринимает шаг, направленный на углубление войны между Россией и Украиной, утверждения о том, что Анкара якобы планирует склонить Украину к территориальным уступкам, являются частью плана по дискредитации мирных инициатив президента Эрдогана, - сообщил источник haqqin.az. - Несмотря на то что Турция, как член НАТО, поддерживает Украину, тот факт, что она сохраняет отношения с обеими сторонами конфликта и способна вмешиваться в ключевые моменты, примером чего может служить состоявшийся недавно в Анкаре масштабный обмен пленными между США и Россией, в некоторых европейских странах вызывает неприкрытое раздражение».

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