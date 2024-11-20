Два важных опровержения Анкары

Министерство иностранных дел Турции выступило с двумя важными опровержениями, способными повлиять на военное и политическое будущее региона. Первое касалось публикации в израильских СМИ о том, что политический офис организации ХАМАС переносится из Катара в Турцию. Анкара официально опровергла эту информацию, отметив, что периодически члены Политбюро ХАМАС действительно посещают Турцию, однако утверждения о переносе в Анкару их головного офиса не соответствуют действительности. С аналогичным опровержением выступил и официальный телеграм-канал ХАМАС.

Через два часа после этого опровержения Министерство иностранных дел Турции выступило с еще одним заявлением, на сей раз касающимся войны между Россией и Украиной. Турецкое внешнеполитическое ведомство опровергло сообщение агентства Bloomberg о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган якобы намерен предложить на саммите G20 в Рио-де-Жанейро отложить на десять лет вступление Украины в НАТО, а также заморозить линию фронта на оккупированных Россией территориях. Согласно публикации Bloomberg, предложение Турции предусматривает также создание демилитаризованной зоны в Донбассе и ввод в этот регион международных сил. Помимо этого, в статье утверждалось, что, поскольку Анкара осознает, насколько сложно Украине будет принять эти предложения, президент Эрдоган якобы попытается убедить Владимира Зеленского.

В своем опровержении Министерство иностранных дел Турции подчеркнуло, что официальная Анкара продолжает поддерживать инициативы, направленные на прекращение войны между Россией и Украиной, но информация о таком предложении не соответствует действительности. Одновременно пресс-служба президента Турции распространила опровержение, заявив, что на саммите G20 в Бразилии Анкара не намерена выступать с какими-либо инициативами или планами по урегулированию российско-украинского конфликта. Каков же контекст утверждений агентства Bloomberg и опровержений Турции? Катар выбыл. Кто вместо него? По мнению политических аналитиков, упоминание Турции в контексте конфликта на Ближнем Востоке связано с попытками дискредитировать Анкару в преддверии возвращения в Белый дом 47 президента США Дональда Трампа. Следует уточнить, что утверждение касательно ХАМАС появилось сразу после того, как Катар, выполнявший на протяжении всей войны между Израилем и ХАМАС роль посредника, объявил, что выходит из затянувшихся и безрезультатных мирных переговоров. Чем, по мнению аналитиков, решили воспользоваться израильские СМИ, распространившие со ссылкой на некие «арабские источники» слухи о переносе головного офиса ХАМАС из Дохи в Анкару, чтобы вбить таким образом клин в отношения между Турцией и США, в которых за последние месяцы наметилась тенденция к улучшению.

Таким образом, посредством публикаций в Bloomberg Турцию пытаются выставить главным сторонником движения ХАМАС, признанного Соединенными Штатами и большинством стран Запада террористической организацией. Не случайно представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил в этой связи: «Мы четко дадим понять Турции, что ее отношения с ХАМАС не могут оставаться прежними». А спустя сутки израильские СМИ сообщили о предполагаемом секретном визите в Турцию главы израильской службы внутренней безопасности ШАБАК Ронена Бара. По информации израильских и американских источников, Бар вел в Анкаре переговоры с директором MİT (Национальная разведывательная организация Турции – ред.) Ибрагимом Калыном о прекращении огня в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, отбывающих наказание в израильских тюрьмах. Официальная Анкара пока не прокомментировала эти сведения, но и не опровергла их. Исходя из чего можно предположить, что, несмотря на замороженные после начала войны в Газе военные, торговые и экономические связи между Турцией и Израилем, дипломатическое и разведывательное сотрудничество двух стран по-прежнему продолжается. Украинский контекст Утверждения касательно Украины появились в тот день, когда президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет и беспилотников.