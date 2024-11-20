Рухнул и ипотечный рынок России

Банк России, взявший курс на ужесточение кредитно-денежной политики, ограничил выдачу ипотечных кредитов, что вызвало на рынке жилья настоящий кризис. По данным издания РБК, в стране с начала года только объем просроченной задолженности по ипотеке вырос на 28 процентов. При том, что за весь 2023 год просрочка увеличилась лишь на 4 процента. По регионам самыми крупными должниками стали Крым и Тува, где показатель невыплат вырос втрое. На Северном Кавказе просрочка увеличилась на 67 процентов, составив 2,2 миллиарда рублей. Высокий рост просроченных платежей по ипотеке отмечен также в Южном федеральном округе.

Наиболее проблемными, в основном, являются кредиты с низким первоначальным взносом и так называемые льготные кредиты. Это в очередной раз подтверждает, что, с одной стороны, первоначальный платеж должен составлять не менее 30 процентов от стоимости приобретаемого жилья, а с другой – прямое субсидирование процентной ставки не спасает заемщика от финансовых проблем в будущем. Такой рост просроченной задолженности говорит о значительных проблемах с платежеспособностью ипотечных заемщиков. И это не случайность, а четкий сигнал. По мнению экспертов, в сложившейся ситуации во многом виноваты сами банки. В последние годы, особенно в период лихорадочного спроса в 2020-2021 годах, ипотеку выдавали практически всем даже без первоначального взноса, даже при высокой кредитной нагрузке, а порой и без справки о доходах. Итог плачевный – весомая доля заемщиков не может сегодня выполнять свои обязательства. А желание банков побить рекорды по выдаче ипотечных кредитов вернулось к ним бумерангом массовых задолженностей по выплатам. Правда, и люди в России в целом стали меньше зарабатывать. Не все тянут платежи из-за возросших расходов, кто-то переехал в другие страны. И в таком росте просрочки есть «заслуга» жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Ведь раньше многие заемщики, просрочившие платежи, брали в ипотеку квартиры по выгодным, как тогда казалось, ценам с надеждой рефинансировать кредит в этом году. А когда поняли, что просчитались, то просто перестали платить.