Путин и Меликов противоречат друг другу

Недавно президент России Владимир Путин призвал к расширению майнинга криптовалют в стране. А глава Республики Дагестан Сергей Меликов подготовил обращение в адрес правительства РФ с предложением запретить майнинг криптовалют на территории региона для сбережения энергоресурсов. Обращение Меликова связано с тем, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов. И запрет предлагается продлить до улучшения ситуации в Дагестане с энергетическим комплексом. Рост потребления энергоресурсов в республике за три года вырос на 26%. При этом износ оборудования превысил средние показатели по стране. На таком фоне только за первый квартал 2024 года в Дагестане были выявлены 18 случаев хищения электроэнергии организаторами майнинг-ферм для добычи криптовалют.

По данным российских СМИ, ссылающихся на материалы правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, добыча криптовалют в 13 регионах страны может быть вообще запрещена до 2031 года. И одной из причин такого запрета является усугубление майнерами локальных дефицитов электроэнергии. В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье предлагается ограничить майнинг с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года, а в каждый последующий год до 2031 года – с 15 ноября по 15 марта, в период пиковых нагрузок на электросети. В Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях предполагаемый тотальный запрет будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года. Цель вводимых ограничений – вынудить майнеров уехать в регионы с избытком электроэнергии, что не совсем совпадает с призывом президента Путина. Глава государства желал расширения майнинга, так как стране с сильно ограниченными валютными резервами сегодня совсем неплохо было бы иметь побольше криптовалюты для совершения международных транзакций. Но такое желание усилить валютно-финансовые возможности страны столкнулось с дефицитом электроэнергии. И пришлось правительству оправдываться. По словам вице-премьера Александра Новака, потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей. Такой подход способствует равномерному использованию генерации электроэнергии и приводит к снижению затрат. Однако проблемой становится ситуация, когда майнинг потребляет все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к энергосистеме.