Путин и Меликов противоречат друг другу
Недавно президент России Владимир Путин призвал к расширению майнинга криптовалют в стране. А глава Республики Дагестан Сергей Меликов подготовил обращение в адрес правительства РФ с предложением запретить майнинг криптовалют на территории региона для сбережения энергоресурсов.
Обращение Меликова связано с тем, что запрет на подобного рода деятельность может приниматься особым решением только на территории отдельных субъектов. И запрет предлагается продлить до улучшения ситуации в Дагестане с энергетическим комплексом. Рост потребления энергоресурсов в республике за три года вырос на 26%. При этом износ оборудования превысил средние показатели по стране. На таком фоне только за первый квартал 2024 года в Дагестане были выявлены 18 случаев хищения электроэнергии организаторами майнинг-ферм для добычи криптовалют.
По данным российских СМИ, ссылающихся на материалы правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, добыча криптовалют в 13 регионах страны может быть вообще запрещена до 2031 года. И одной из причин такого запрета является усугубление майнерами локальных дефицитов электроэнергии.
В Иркутской области, Бурятии и Забайкалье предлагается ограничить майнинг с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года, а в каждый последующий год до 2031 года – с 15 ноября по 15 марта, в период пиковых нагрузок на электросети. В Северной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях предполагаемый тотальный запрет будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.
Цель вводимых ограничений – вынудить майнеров уехать в регионы с избытком электроэнергии, что не совсем совпадает с призывом президента Путина. Глава государства желал расширения майнинга, так как стране с сильно ограниченными валютными резервами сегодня совсем неплохо было бы иметь побольше криптовалюты для совершения международных транзакций. Но такое желание усилить валютно-финансовые возможности страны столкнулось с дефицитом электроэнергии.
И пришлось правительству оправдываться. По словам вице-премьера Александра Новака, потребление электроэнергии майнингом может быть полезным, но только в случае наличия свободных мощностей. Такой подход способствует равномерному использованию генерации электроэнергии и приводит к снижению затрат. Однако проблемой становится ситуация, когда майнинг потребляет все свободные мощности, не позволяя подключать новых потребителей к энергосистеме.
«Население майнит, металлургические заводы майнят, все, у кого есть собственная генерация или собственные сети, майнят. И эти потребители очень быстро строятся и набирают нагрузку, особенно в регионах с дешевой электроэнергией», - подчеркнул Новак.
Более того, темпы роста потребления электроэнергии теперь стало сложно прогнозировать из-за развития сегмента майнинга и дата-центров. В связи с этим был начат процесс разработки закона о майнинге. Кроме того, важно ограничить добычу в регионах с нехваткой электроэнергии, чтобы дать возможность подключить социально значимых потребителей.
Все это вынудило правительство России разработать и уже одобрить проект поправок к проекту федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем. Криптовалюта будет признаваться имуществом, операции с ней не будут облагаться НДС, а предельная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не превысит 15%. А оператору майнинговой инфраструктуры будет необходимо сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры.
Но вряд ли российским айтишникам, привыкшим больше майнить криптовалюту на халяву, понравится такой «узаконенный» майнинг с НДС и НДФЛ. И скоро мы, наверное, увидим результаты такого государственного «поощрения» майнинга по-российски. Только поможет ли это решить валютно-финансовые проблемы страны – трудно сказать.