В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов
Украинские военные в ночь на 20 ноября атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, расположенный в поселке Котово в Новгородской области. Это в 680 км от границы с Украиной. Российские телеграм-каналы Astra и «ВЧК-ОГПУ» опубликовали видеозаписи, на которых слышны взрывы и стрельба.
Местные жители утверждают, что целью атаки являлась военная база. В администрации Котовского сельского поселения Новгородской области сообщили Astra, что после атаки ВСУ в Котово провели эвакуацию местных жителей. В администрации не привели другие подробности, сказав, что выясняют последствия атаки. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в телеграм-канале ночью 20 ноября, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. По его словам, никто не пострадал и не погиб.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил поражение 13-го арсенала ГРАУ. По его словам, там хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», а также ракеты «Искандер», северокорейские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400 и боеприпасы для комплекса «Тор».
«В Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО, который публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, используемые российской армией в военных целях», – заявил он.
* * * 09:55
Министерство обороны РФ утром 20 ноября объявило, что за прошедшую ночь над территорией РФ было уничтожено более 40 украинских беспилотников.
По данным российского военного ведомства, 20 дронов были сбиты над территорией Новгородской области, пять — над Курской областью, четыре над Орловской, по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.
В свою очередь, глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о семи сбитых над регионом дронах, а глава Самарской области Вячеслав Федорищев — о шести уничтоженных беспилотниках.
Около полуночи Минобороны РФ сообщало о 42 дронах, сбитых над территорией России с 21:00 до 23:55 мск.