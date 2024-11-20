В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов

Украинские военные в ночь на 20 ноября атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, расположенный в поселке Котово в Новгородской области. Это в 680 км от границы с Украиной. Российские телеграм-каналы Astra и «ВЧК-ОГПУ» опубликовали видеозаписи, на которых слышны взрывы и стрельба.

Местные жители утверждают, что целью атаки являлась военная база. В администрации Котовского сельского поселения Новгородской области сообщили Astra, что после атаки ВСУ в Котово провели эвакуацию местных жителей. В администрации не привели другие подробности, сказав, что выясняют последствия атаки. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в телеграм-канале ночью 20 ноября, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. По его словам, никто не пострадал и не погиб.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил поражение 13-го арсенала ГРАУ. По его словам, там хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», а также ракеты «Искандер», северокорейские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400 и боеприпасы для комплекса «Тор».

«В Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО, который публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, используемые российской армией в военных целях», – заявил он.