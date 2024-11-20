USD 1.7000
EUR 1.8007
RUB 1.7043
Подписаться на уведомления
Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов

обновлено 10:30
10:30 2781

Украинские военные в ночь на 20 ноября атаковали 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, расположенный в поселке Котово в Новгородской области. Это в 680 км от границы с Украиной. Российские телеграм-каналы Astra и «ВЧК-ОГПУ» опубликовали видеозаписи, на которых слышны взрывы и стрельба.

Местные жители утверждают, что целью атаки являлась военная база. В администрации Котовского сельского поселения Новгородской области сообщили Astra, что после атаки ВСУ в Котово провели эвакуацию местных жителей. В администрации не привели другие подробности, сказав, что выясняют последствия атаки. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил в телеграм-канале ночью 20 ноября, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников. По его словам, никто не пострадал и не погиб.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подтвердил поражение 13-го арсенала ГРАУ. По его словам, там хранятся снаряды для ствольной артиллерии, мины для минометов, ракеты для РСЗО «Град», «Смерч» и «Ураган», а также ракеты «Искандер», северокорейские KN23, зенитные ракеты к С-300, С-400 и боеприпасы для комплекса «Тор».

«В Белгородской области был атакован завод компании ЭФКО, который публично производит пищевую продукцию, но на самом деле также производит грузовые дроны, используемые российской армией в военных целях», – заявил он.

* * * 09:55

Министерство обороны РФ утром 20 ноября объявило, что за прошедшую ночь над территорией РФ было уничтожено более 40 украинских беспилотников.

По данным российского военного ведомства, 20 дронов были сбиты над территорией Новгородской области, пять — над Курской областью, четыре над Орловской, по три — над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два — над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей.

В свою очередь, глава Смоленской области Василий Анохин сообщил о семи сбитых над регионом дронах, а глава Самарской области Вячеслав Федорищев — о шести уничтоженных беспилотниках.

Около полуночи Минобороны РФ сообщало о 42 дронах, сбитых над территорией России с 21:00 до 23:55 мск.

Министры туризма 30 стран собрались в Баку
Министры туризма 30 стран собрались в Баку
11:49 285
Путин готов обсуждать с Трампом мир в Украине, но есть одно но
Путин готов обсуждать с Трампом мир в Украине, но есть одно но
11:27 1099
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема
09:11 4262
Зеленский признает: без США Украина проиграет
Зеленский признает: без США Украина проиграет
10:54 854
Азербайджан подал в Гаагский суд иск против Армении
Азербайджан подал в Гаагский суд иск против Армении заявление МИД
10:47 1718
В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов
В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов обновлено 10:30
10:30 2782
К чему приведут удары Украины вглубь России
К чему приведут удары Украины вглубь России мнение ISW
10:14 2200
Стоит задуматься: рост цен на зерно
Стоит задуматься: рост цен на зерно наш комментарий
10:02 1121
Путин и Меликов противоречат друг другу
Путин и Меликов противоречат друг другу наш комментарий
09:49 2825
Рухнул и ипотечный рынок России
Рухнул и ипотечный рынок России наш комментарий
09:40 3180
На кону безопасность Европы
На кону безопасность Европы наш обзор
00:55 6178

ЭТО ВАЖНО

Министры туризма 30 стран собрались в Баку
Министры туризма 30 стран собрались в Баку
11:49 285
Путин готов обсуждать с Трампом мир в Украине, но есть одно но
Путин готов обсуждать с Трампом мир в Украине, но есть одно но
11:27 1099
Два важных опровержения Анкары
Два важных опровержения Анкары горячая тема
09:11 4262
Зеленский признает: без США Украина проиграет
Зеленский признает: без США Украина проиграет
10:54 854
Азербайджан подал в Гаагский суд иск против Армении
Азербайджан подал в Гаагский суд иск против Армении заявление МИД
10:47 1718
В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов
В России атакован военный арсенал и завод по производству дронов обновлено 10:30
10:30 2782
К чему приведут удары Украины вглубь России
К чему приведут удары Украины вглубь России мнение ISW
10:14 2200
Стоит задуматься: рост цен на зерно
Стоит задуматься: рост цен на зерно наш комментарий
10:02 1121
Путин и Меликов противоречат друг другу
Путин и Меликов противоречат друг другу наш комментарий
09:49 2825
Рухнул и ипотечный рынок России
Рухнул и ипотечный рынок России наш комментарий
09:40 3180
На кону безопасность Европы
На кону безопасность Европы наш обзор
00:55 6178
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться