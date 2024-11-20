Стоит задуматься: рост цен на зерно

Сегодня биржевые цены на чикагской CME Group и французской MATIF несколько расходятся с реальными ценами при поставках зерновых культур в том числе и из России. При этом внебиржевая торговля зерном во много раз по объемам и суммам превосходит биржевую, но эти системы взаимосвязаны и влияют на цены как на биржах мирового значения, так и на локальных рынках. Также на цены влияют объемы урожая, погодные явления, доступность морских и сухопутных путей, экспортные пошлины, эмбарго и другие факторы.

Текущий расклад цен на зерно в мире складывается следующим образом. По состоянию на конец прошлого месяца цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах достигли в пересчете на российскую валюту 17,1-17,4 тыс. рубля за тонну без НДС (1 000 рублей = 10,22 доллара). Пошлина на пшеницу выросла на 151,7 рубля с 30 октября по 6 ноября, составив 2272,9 руб. за тонну. С 7 по 12 ноября пошлина снова будет увеличена.

Россия всегда была в числе мировых лидеров зернового экспорта. Но в текущем году в стране собран скромный урожай. Сказались последствия войны в Украине, сильных наводнений, заморозков, дефицита топлива… Все это, безусловно, скажется на экспорте и ценах на основной продукт питания, в том числе и в Азербайджане. Но как?

В экспортном сезоне - октябрь 2024 года – январь 2025 года - цены продолжат расти. Минсельхоз России в своем прогнозе от 10 октября 2024 указал на валовую цифру сбора зерновых в 2024 году на уровне 130 млн т всего зерна и 83 млн т пшеницы.

Недобор урожая для мировых рынков может составить от 10 до 18 млн тонн российских зерновых, что при общем объеме мирового производства, прогнозируемого ООН в 797 млн тонн, составляет 2,26%. Это достаточно большой объем: экспортеров в мире не так много, а крупнейшие производители – Китай и Индия – сами потребляют практически все, что производят, периодически закупая по несколько миллионов тонн.

Погода также продолжает влиять на урожай в РФ будущего года, вызывая давление на цены уже сейчас. По данным аналитического центра «СовЭкон», к 20-м числам сентября озимыми зерновыми было засеяно 8,3 млн га против 9,3 млн га годом ранее, это самый низкий показатель с 2013 года.

Санкционное давление также продолжает играть свою роль в определении цен, но для российской пшеницы его удалось практически нивелировать за счет рынков стран за пределами ЕС и Северной Америки.

С другой стороны, цены на пшеницу на внутреннем рынке России могут снизиться. ЦБ по-прежнему следит за инфляцией, которая составляет 8,63% в сентябре. Это является предметом для беспокойства со стороны органов власти. Минсельхоз может ограничить экспорт пшеницы для поддержки внутреннего рынка. Цены на зерновые в рублях неизбежно упадут, а на мировых рынках вырастут. Октябрь стал рекордным месяцем по экспорту, вывоз идет крайне активно, и в случае сильного исчерпания прошлогодних запасов введение заградительных пошлин или запрет на поставки некоторых зерновых культур вполне возможны.

А в США, наоборот, в связи с благоприятной погодой ожидается высокий урожай: на 10 октября он оценивается на 9% выше, чем в 2023 году и составляет 76 млн тонн. Американские фермеры в последнее время сокращали посевные площади в пользу рапса и сои, но производство основной культуры остается значимым, к тому же в этом году им очень повезло с погодой. И по некоторым оценкам, США смогут поставить на экспорт около 12 млн тонн, которые составят ценовую конкуренцию российским аграриям. Но полностью компенсировать утерянные Россией почти 18 млн тонн зерна это не сможет. К тому же и в Украине сбор зерновых в этом году явно снизился. Так что миру стоит задуматься…