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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

К чему приведут удары Украины вглубь России

мнение ISW
10:14 2203

Украинские удары вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала российских военных на всей территории боевых действий, полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как пишет ISW, Украина только недавно начала получать вооружение и способности, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий. Благодаря этому Силы обороны смогут проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что Запад усилит развитие украинского потенциала в больших масштабах.

В ночь с 18 на 19 ноября украинские войска нанесли первый удар по российской территории, атаковав российский склад боеприпасов в Карачеве Брянской области - через несколько дней после получения разрешения на нанесение таких ударов. Украинские военные, в том числе Генштаб, сообщили 19 ноября, что украинские силы нанесли удар по арсеналу 67-го Главного военно-артиллерийского управления (ГРАУ) 1046-го Центра материально-технического обеспечения российских военных вблизи Карачева в ночь с 18 на 19 ноября, и что этот удар вызвал начальную детонацию и 12 вторичных взрывов.

«Системы и возможности, которые получает Украина, необходимы для проведения успешных многопрофильных широкомасштабных боевых операций, и Украина еще не имела возможности продемонстрировать, чего могут достичь украинские войска при условии надлежащего ресурсного обеспечения. Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать выполнять тяжелую работу, необходимую для наращивания украинской динамики», - отмечают аналитики института.

Ранее ISW отмечал, что ограничение способности Украины наносить удары на большие расстояния по российской территории позволило РФ сохранять безопасное пространство в ближнем и дальнем тылу и использовать его для военных операций против Украины.

«Украинские удары на большие расстояния по военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всем театре военных действий. Эти разрешения, если они будут настолько широкими, как сообщается, являются новым потенциалом для Украины, который может существенно ослабить военные усилия России», - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что продолжение и усиление военной помощи Запада остается необходимым для того, чтобы украинские войска могли освободить свои территории и нанести российским военным потери, необходимые для того, чтобы заставить руководство РФ переосмыслить свои расчеты в этой войне.

Специалисты добавляют: Украина должна вступать в любые будущие переговоры с Россией с позиции силы. А в интересах Запада остается усиление позиции Украины в потенциальных переговорах с РФ.

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