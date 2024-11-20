На моментальной лотерее Zümrüd выигран крупный приз – 100 000 манатов

В моментальной лотерее Zümrüd, входящей в серию игр Poz-Qazan, которые организует легальный лотерейный оператор и оператор спортивных ставок страны Azərlotereya, выигран очередной крупный приз – 100 000 манатов.

Счастливым обладателем главного приза стал житель города Габала Тельман Сафаров. Он приобрел выигрышный билет в одном из пунктов продажи в центре Габалы. По словам победителя, выигранные деньги он намерен потратить на строительство дома и оплату обучения своего внука, который учится в университете.

Стоимость билета моментальной лотереи Zümrüdсоставляет 5 манатов, сумма главного приза – 100 000 манатов. У всех желающих еще есть шанс выиграть следующие крупные призы.

В играх Poz-Qazan участников ожидают крупные выигрыши от 25 000 до 500 000 манатов. Приобрести билеты можно в пунктах продажи Azərlotereya, филиалах Misli и Azərpoçt, а также в супермаркетах и киосках вашего города. Кроме того, билеты доступны для заказа через приложение Wolt.