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Азербайджан подал в Гаагский суд иск против Армении

заявление МИД
10:47 1726

Правительство Азербайджана 19 ноября 2024 года представило в Постоянный арбитражный суд (расположен в Гааге) основной исковой документ против Армении в рамках договора к Энергетической хартии и в соответствии с основными принципами международного права, отражающий многочисленные нарушения Арменией суверенных прав Азербайджана на энергетические ресурсы.

Информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что данный иск является последней разработкой в рамках международного судебного процесса, начавшегося 27 февраля 2023 года, когда Азербайджан направил Армении уведомление об арбитраже. Арбитражный суд был учрежден 8 сентября 2023 года, первая процессуальная встреча между Азербайджаном и Арменией состоялась 12 января этого года.

«Армения в течение почти тридцати лет незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам или их развитию на этих территориях. Напротив, Армения использовала эти ресурсы в своих интересах.

Среди случаев нарушения Арменией норм международного права можно отметить, в частности, ее многолетний отказ предоставить Азербайджану доступ к важным проектам возобновляемых источников энергии или воспользоваться ими. К ним относятся Тертерская гидроэлектростанция, расположенная на Сарсангском водохранилище в бывшем оккупированном Агдеринском районе, проекты гидроэлектростанций Худаферин и Гыз Галасы, расположенные на границе с Ираном, в бывшем оккупированном Джебраильском районе Азербайджана, а также ранее неиспользованный энергетический потенциал, возобновляемые источники энергии, в том числе гидроэнергетика и другие ресурсы.

Армянская сторона лицензировала и урегулировала учреждения, эксплуатировавшие Тертерскую ГЭС в период незаконной оккупации, незаконно связала этот источник энергии со своей внутренней электросетью и направила дополнительную энергию в Армению для внутреннего потребления. Кроме того, Армения на 30 лет задержала завершение этих важных гидроэнергетических проектов, препятствуя доступу Азербайджана к проектным площадкам Худаферин и Гыз Галасы и помешала развитию сектора возобновляемых источников энергии Азербайджана.

Азербайджан продолжит деятельность в требовании от Армении компенсации за нарушение суверенных прав на свои энергоресурсы, в том числе за незаконную эксплуатацию и нанесение Арменией ущерба возобновляемым источникам энергии на освобожденных от оккупации территориях», - говоритcя в сообщении внешнеполитического ведомства.

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