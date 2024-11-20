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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Зеленский признает: без США Украина проиграет

10:54 856

В случае, если Соединенные Штаты решат сократить поддержку, Украина проиграет, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

По его словам, у Украины есть свое производство, но его недостаточно для победы.

«Если они будут урезать (финансирование), я думаю, мы проиграем... У нас есть производство, но его недостаточно, чтобы одержать победу. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить», - отметил он.

Однако, если таким будет выбор Америки, Украина в любом случае все равно будет бороться, отметил Зеленский. Он также отметил, что первые дни войны были самыми сложными, однако сейчас все будет зависеть от единства внутри Украины и единства с союзниками.

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