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Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

Американцы предупреждают о «серьезной атаке» на Украину

11:05 1195

Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении на Украину 20 ноября. В связи с этим учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендовано укрыться на месте.

Посольство США обратилось к своим гражданам в Украине с настоятельной рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.

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