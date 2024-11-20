Американцы предупреждают о «серьезной атаке» на Украину
11:05 1195
Посольство Соединенных Штатов в Киеве сообщило о получении конкретной информации о возможном серьезном воздушном нападении на Украину 20 ноября. В связи с этим учреждение будет закрыто, а сотрудникам рекомендовано укрыться на месте.
Посольство США обратилось к своим гражданам в Украине с настоятельной рекомендацией подготовиться к оперативным действиям в случае объявления воздушной тревоги.
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