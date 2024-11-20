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Путин готов обсуждать с Трампом мир в Украине, но есть одно но

11:27 1121

Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

Агентство при этом уточняет, что президент исключает возможность каких-либо крупных территориальных уступок. Также, добавляет Reuters, Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории.

Как пишет Reuters по итогам бесед с пятью бывшими и действующими российскими чиновниками, Кремль в целом может согласиться заморозить «войну» вдоль линии фронта. Переговоры могут вестись по точному определению границ Донецкой Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Также источники агентства считают, что Россия может отказаться от небольших участков территории, которые она захватила в Харьковской и Николаевской областях.

Другим важным условием мира собеседники Reuters называют отказ от вступления Украины в НАТО. При этом Кремль, утверждают они, открыт для обсуждения гарантий безопасности для Киева. Также российские власти могут потребовать от Украины ограничить численность своих вооруженных сил.

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