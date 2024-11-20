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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Крупнейшие скидки года от Kontakt

до 70%
11:35 566

Долгожданная новость от Kontakt! Сеть магазинов дала старт крупнейшей скидочной акции года в честь Большой Пятницы. Благодаря этой кампании вы сможете приобрести все те продукты, скидки на которые давно ждали по самой выгодной цене – со скидкой до 70% при наличной покупке. Эта возможность доступна как в магазинах сети, так и на сайте kontakt.az.  

Возможности создают новые возможности. Kontakt не забывает и о тех, кто покупает в рассрочку. В рамках кампании вы можете разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев и оплачивать без первичного взноса и без процентов.

Что же и за сколько вы можете приобрести в рамках самой крупной скидочной кампании года? 

  • Телевизор со скидкой в 400 манатов. Смарт-телевизор Hisenseдиагональю 109 см, который ранее стоил 800 манатов, теперь доступен всего за 400.
  • Смартфон OppoA40M– и память, и скорость! Этот смартфон ждет своего владельца со скидкой в 200 манатов, всего за 350 манатов.
  • Стиральная машина со скидкой в 50% Стиральная машина Beko вместимостью 6 кг, которая ранее стоила 800 манатов, сейчас в продаже всего за 400 манатов. Это выбор, который облегчит вашу работу по дому!
  • Фритюрница, придающая особый вкус блюдам за 230 манатов – объемная и скоростная фритюрница Tefalобъемом 7,5 л., которая ранее стоила 550 манатов, сейчас со скидкой почти в 60% всего за 230 манатов.
  • Раскрывающийся диван-кровать Senta за 250 манатов - В диване Senta сочетаются комфорт и функциональность! Теперь вы можете ощутить этот комфорт у себя дома и в офисе всего за 250 манатов вместо 480.

Скидочная кампания продлится до 1 декабря. Оценка возможностей начинается с принятия своевременных решений. Поэтому, если вы вовремя воспользуетесь самыми большими скидками года, вы сможете покинуть магазины Kontakt и сайт kontakt.az счастливыми и с выигрышем

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