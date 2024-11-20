Крупнейшие скидки года от Kontakt

Долгожданная новость от Kontakt! Сеть магазинов дала старт крупнейшей скидочной акции года в честь Большой Пятницы. Благодаря этой кампании вы сможете приобрести все те продукты, скидки на которые давно ждали по самой выгодной цене – со скидкой до 70% при наличной покупке. Эта возможность доступна как в магазинах сети, так и на сайте kontakt.az.

Возможности создают новые возможности. Kontakt не забывает и о тех, кто покупает в рассрочку. В рамках кампании вы можете разделить скидочную стоимость товара на части до 24 месяцев и оплачивать без первичного взноса и без процентов.

Что же и за сколько вы можете приобрести в рамках самой крупной скидочной кампании года?

Телевизор со скидкой в 400 манатов . Смарт-телевизор Hisense диагональю 109 см , который ранее стоил 800 манатов, теперь доступен всего за 400 .

. диагональю 109 см который ранее стоил манатов, теперь доступен всего за . Смартфон OppoA40M– и память, и скорость! Этот смартфон ждет своего владельца со скидкой в 200 манатов, всего за 350 манатов.

Стиральная машина со скидкой в 50% – Стиральная машина Beko вместимостью 6 кг, которая ранее стоила 800 манатов, сейчас в продаже всего за 400 манатов. Это выбор, который облегчит вашу работу по дому!

Фритюрница, придающая особый вкус блюдам за 230 манатов – объемная и скоростная фритюрница Tefalобъемом 7,5 л., которая ранее стоила 550 манатов, сейчас со скидкой почти в 60% всего за 230 манатов.

Раскрывающийся диван-кровать Senta за 250 манатов - В диване Senta сочетаются комфорт и функциональность! Теперь вы можете ощутить этот комфорт у себя дома и в офисе всего за 250 манатов вместо 480.

Скидочная кампания продлится до 1 декабря. Оценка возможностей начинается с принятия своевременных решений. Поэтому, если вы вовремя воспользуетесь самыми большими скидками года, вы сможете покинуть магазины Kontakt и сайт kontakt.az счастливыми и с выигрышем