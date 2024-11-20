На глав спецслужб Кыргызстана готовилось покушение

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали члена организованной преступной группировки (ОПГ), который подозревается в подготовке покушения на руководителей спецслужб страны. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

«Задержан активный член ОПГ Камчибека Асанбека (криминальный авторитет) Руслан Дуйшеев. По имеющимся сведениям, Дуйшеев в период своего нахождения в розыске вынашивал план по организации покушения на руководство ГКНБ», - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-центр, Дуйшеев, который являлся одним из приближенных лиц Асанбека, ранее был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления - разбой, убийство. Задержанный помещен в следственный изолятор ГКНБ.

Криминальный авторитет Асанбек был застрелен бойцами спецназа ГКНБ в центре Бишкека в октябре прошлого года во время его задержания.