Министры туризма 30 стран собрались в Баку
20 ноября в рамках COP29 проходит первая встреча министров, посвященная улучшению климатических мер в туристическом секторе. Это событие приурочено к первому в истории COP «Дню туризма».
Организаторами встречи являются Государственное агентство по туризму Азербайджана и Всемирная туристская организация ООН при поддержке Программы ООН по окружающей среде. В мероприятии участвуют министры туризма около 30 стран, а также высокопоставленные представители туристических организаций и международных учреждений.
Основной целью встречи является содействие интеграции туризма в национальные климатические стратегии для повышения их эффективности.
В своем выступлении председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что туризм играет ключевую роль в борьбе с глобальными изменениями климата, будучи как отраслью, подверженной этим изменениям, так и фактором, способствующим их возникновению.
Фуад Нагиев призвал государства и заинтересованные стороны поддержать «Декларацию COP29 по улучшению мер в борьбе с изменением климата в туристическом секторе», представленную на встрече. Он подчеркнул, что эта декларация станет планом действий для интеграции туризма в национальные и глобальные климатические стратегии.
Кроме того, он отметил, что Азербайджан активно поддерживает устойчивые практики в туризме и акцентирует внимание на важности сотрудничества с мировой индустрией для создания устойчивого будущего.
В своем выступлении президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что исторически значимый тематический «День туризма», впервые проведенный в ходе Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), является важным шагом на пути интеграции туризма в глобальную климатическую повестку дня, в соответствии с Парижским соглашением и целями устойчивого развития. «Туризм может сыграть важную роль в климатической деятельности. Благодаря внедрению методов устойчивого развития и использованию инновационных технологий туризм может стать моделью для повышения устойчивости, адаптации и митигации», — добавил он.
Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, отметил, что туризм впервые включен в Программу деятельности Конференции ООН по изменению климата, и это важный поворотный момент для отрасли. Генсек подчеркнул, что туризм играет важную роль не только в экономике, но и в жизни многих народов и общин, внося вклад в 3,4% мирового ВВП «В условиях климатического кризиса туризм должен становиться частью решения. Приняв такие инициативы, как Бакинская декларация о, мы создаем пути к низкоуглеродному и устойчивому будущему», — добавил он.
На встрече обсуждается «Усовершенствованная климатическая инициатива в туризме», включенная в повестку дня председательства COP29 как глобальная инициатива, направленная на усиление климатической деятельности в сфере туризма.
Основные цели инициативы заключаются в расширении климатических мер в туристическом секторе через укрепление роли туризма в обновлении национальных климатических стратегий и Национально определяемых вкладов (NDC). Среди приоритетных задач – улучшение политического подхода, активное вовлечение национальных туристических организаций в климатическую деятельность, внедрение точных методов измерения воздействия туризма на окружающую среду и проведение научно обоснованных оценок.
Кроме того, инициатива нацелена на расширение международного сотрудничества, обеспечивая глобальные механизмы координации для реализации эффективных климатических инициатив в туристическом секторе.
В завершение мероприятия будет представлена «Декларация COP29 по улучшению мер в борьбе с изменением климата в туристическом секторе», к которой на данный момент присоединились около 50-и стран и 8-ми негосударственных субъектов.
Декларация, принятая в Баку, основывается на достижениях Декларации Глазго и направлена на укрепление роли туризма в национальной и глобальной климатической политике, а также на расширение климатических инициатив в туристической отрасли.
Кроме того, в рамках «Дня туризма» планируется проведение трех сессий в формате круглого стола, посвященные следующим темам: «Повышение климатических амбиций туристического сектора — от обязательств к исполнению (измерение и декарбонизация)», «Повышение климатических амбиций туристического сектора — от обязательств к исполнению (регенерация/адаптация и финансирование)» и «Улучшение климатических мер в туризме: инновационные решения и продвижение». Также будут проведены тематические презентации, посвященные ключевым аспектам климатической активности в сфере туризма».