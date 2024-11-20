Министры туризма 30 стран собрались в Баку

20 ноября в рамках COP29 проходит первая встреча министров, посвященная улучшению климатических мер в туристическом секторе. Это событие приурочено к первому в истории COP «Дню туризма». Организаторами встречи являются Государственное агентство по туризму Азербайджана и Всемирная туристская организация ООН при поддержке Программы ООН по окружающей среде. В мероприятии участвуют министры туризма около 30 стран, а также высокопоставленные представители туристических организаций и международных учреждений. Основной целью встречи является содействие интеграции туризма в национальные климатические стратегии для повышения их эффективности.

В своем выступлении председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подчеркнул, что туризм играет ключевую роль в борьбе с глобальными изменениями климата, будучи как отраслью, подверженной этим изменениям, так и фактором, способствующим их возникновению. Фуад Нагиев призвал государства и заинтересованные стороны поддержать «Декларацию COP29 по улучшению мер в борьбе с изменением климата в туристическом секторе», представленную на встрече. Он подчеркнул, что эта декларация станет планом действий для интеграции туризма в национальные и глобальные климатические стратегии. Кроме того, он отметил, что Азербайджан активно поддерживает устойчивые практики в туризме и акцентирует внимание на важности сотрудничества с мировой индустрией для создания устойчивого будущего. В своем выступлении президент COP29 Мухтар Бабаев отметил, что исторически значимый тематический «День туризма», впервые проведенный в ходе Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК ООН), является важным шагом на пути интеграции туризма в глобальную климатическую повестку дня, в соответствии с Парижским соглашением и целями устойчивого развития. «Туризм может сыграть важную роль в климатической деятельности. Благодаря внедрению методов устойчивого развития и использованию инновационных технологий туризм может стать моделью для повышения устойчивости, адаптации и митигации», — добавил он.

Зураб Пололикашвили, генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН, отметил, что туризм впервые включен в Программу деятельности Конференции ООН по изменению климата, и это важный поворотный момент для отрасли. Генсек подчеркнул, что туризм играет важную роль не только в экономике, но и в жизни многих народов и общин, внося вклад в 3,4% мирового ВВП «В условиях климатического кризиса туризм должен становиться частью решения. Приняв такие инициативы, как Бакинская декларация о, мы создаем пути к низкоуглеродному и устойчивому будущему», — добавил он. На встрече обсуждается «Усовершенствованная климатическая инициатива в туризме», включенная в повестку дня председательства COP29 как глобальная инициатива, направленная на усиление климатической деятельности в сфере туризма. Основные цели инициативы заключаются в расширении климатических мер в туристическом секторе через укрепление роли туризма в обновлении национальных климатических стратегий и Национально определяемых вкладов (NDC). Среди приоритетных задач – улучшение политического подхода, активное вовлечение национальных туристических организаций в климатическую деятельность, внедрение точных методов измерения воздействия туризма на окружающую среду и проведение научно обоснованных оценок.