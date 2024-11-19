COP29: Минздрав и ВОЗ организовали панельные дискуссии

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялись панельные дискуссии на тему «Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения по подготовке к последствиям изменения климата для здоровья и реагирования на них», совместно организованное Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Всемирной организацией здравоохранения. Выступивший на мероприятии со вступительной речью министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что в ходе обсуждений, проведенных в рамках COP29, достигнуты соответствующие результаты и определены будущие шаги, которые необходимо предпринять: «Конференция COP29 проходит очень успешно, продуктивно и, несомненно, оставит свое наследие в истории движения по изменению климата. Впервые целостный подход к развитию человека был позиционирован на повестке дня. Влияние изменения климата на здоровье оказалось в центре дискуссий, выдвинув на обсуждение новую парадигму климата и здоровья».

По словам министра, главной целью панельного обсуждения является определение методов смягчения воздействий изменения климата на здоровье, используя важнейший компонент любой системы здравоохранения – кадровый потенциал здравоохранения: «Врачи, медсестры и медицинские техники являются не только поставщиками медицинских услуг, но и фундаментом здорового общества. Подготовка медицинских работников – это достаточно длительный и инвестиционноемкий процесс, и мы сталкиваемся с глобальной нехваткой медицинских работников». Было подчеркнуто, что одной из основных проблем в Азербайджане, как и во многих других развивающихся странах, является нехватка врачей и медсестер в сельской местности: «Эта проблема особенно остра на уровне общин в первичной медико-санитарной помощи, которая является основой любой эффективной системы здравоохранения». В своем выступлении министр также отметил, что развитие устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения включает в себя множество аспектов, таких как реформу медицинского образования, последипломное обучение и целевые стратегии по поощрению медицинских специалистов в отдаленных районах: «Это также включает в себя усилия по мотивации работников здравоохранения жить и работать в недостаточно обслуживаемых регионах. Это не только вопрос стратегического планирования, но и вопрос прав человека - граждане заслуживают жить в безопасных условиях, где удовлетворяются их потребности в области здравоохранения». Было доведено до внимания, что изменение климата продолжается и вряд ли будет обращено вспять в обозримом будущем, в первую очередь следует уделять внимание смягчению его последствий для здоровья: «Ключевые действия включают в себя создание климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения, развитие зеленых больниц и подготовку устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения. Это жизненно важные компоненты устойчивого и здорового будущего».