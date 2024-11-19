COP29: Минздрав и ВОЗ организовали панельные дискуссии
В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) состоялись панельные дискуссии на тему «Укрепление кадровых ресурсов здравоохранения по подготовке к последствиям изменения климата для здоровья и реагирования на них», совместно организованное Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики и Всемирной организацией здравоохранения.
Выступивший на мероприятии со вступительной речью министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев подчеркнул, что в ходе обсуждений, проведенных в рамках COP29, достигнуты соответствующие результаты и определены будущие шаги, которые необходимо предпринять: «Конференция COP29 проходит очень успешно, продуктивно и, несомненно, оставит свое наследие в истории движения по изменению климата. Впервые целостный подход к развитию человека был позиционирован на повестке дня. Влияние изменения климата на здоровье оказалось в центре дискуссий, выдвинув на обсуждение новую парадигму климата и здоровья».
По словам министра, главной целью панельного обсуждения является определение методов смягчения воздействий изменения климата на здоровье, используя важнейший компонент любой системы здравоохранения – кадровый потенциал здравоохранения: «Врачи, медсестры и медицинские техники являются не только поставщиками медицинских услуг, но и фундаментом здорового общества. Подготовка медицинских работников – это достаточно длительный и инвестиционноемкий процесс, и мы сталкиваемся с глобальной нехваткой медицинских работников».
Было подчеркнуто, что одной из основных проблем в Азербайджане, как и во многих других развивающихся странах, является нехватка врачей и медсестер в сельской местности: «Эта проблема особенно остра на уровне общин в первичной медико-санитарной помощи, которая является основой любой эффективной системы здравоохранения».
В своем выступлении министр также отметил, что развитие устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения включает в себя множество аспектов, таких как реформу медицинского образования, последипломное обучение и целевые стратегии по поощрению медицинских специалистов в отдаленных районах: «Это также включает в себя усилия по мотивации работников здравоохранения жить и работать в недостаточно обслуживаемых регионах. Это не только вопрос стратегического планирования, но и вопрос прав человека - граждане заслуживают жить в безопасных условиях, где удовлетворяются их потребности в области здравоохранения».
Было доведено до внимания, что изменение климата продолжается и вряд ли будет обращено вспять в обозримом будущем, в первую очередь следует уделять внимание смягчению его последствий для здоровья: «Ключевые действия включают в себя создание климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения, развитие зеленых больниц и подготовку устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения. Это жизненно важные компоненты устойчивого и здорового будущего».
Министр отметил уникальную роль COP29 как платформы для формирования механизмов будущих действий по борьбе с изменением климата: «Одним из заметных достижений является инициатива создания «Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья». Обеспечение преемственности действий по борьбе с изменением климата и здоровью имеет решающее значение для успешного внедрения вопросов здоровья в основу повестки дня по борьбе с изменением климата. Повестка дня по борьбе с изменением климата теперь неотделима от повестки дня задач, связанных со здоровьем. Я уверен, что обсуждения на Бакинской конференции дадут мощный импульс для продвижения этой комплексной повестки дня».
«Укрепление устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения является сложной и многогранной задачей. Она требует проведения интенсивной подготовки, предоставления социальной и экономической поддержки работникам здравоохранения, повышения осведомленности и реализации различных других мер. Достижение этой цели требует времени и устойчивого финансирования. Однако при сотрудничестве национальных и международных партнеров, я уверен, мы сможем добиться успеха в построении более здорового и устойчивого будущего для наших граждан», - отметил в заключение министр здравоохранения Азербайджанской Республики.
В панельной дискуссии также приняли участие глава странового офиса ВОЗ Ханде Харманджи, руководитель региональной группы Африки по изменению климата, здоровью и окружающей среде Иеремия Мушошо, заместитель министра здравоохранения Азербайджана Надир Зейналов, председатель Правления Государственного Агентства обязательного медицинского страхования Заур Алиев, руководитель Департамента экологической эпидемиологии Министерства здравоохранения Израиля Изабелла Каракис, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов и другие.