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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

13:09 1662

Избранный президент США Дональд Трамп может скрытно передать Украине ядерное оружие, чтобы сделать ее очень сильной, заявил эксперт по безопасности и обороне Николас Драммонд британской газете Daily Express.

«Дональд Трамп может передать Украине ядерное оружие, чтобы раз и навсегда помешать России и Владимиру Путину», — заявил эксперт.

Победа Трампа на выборах поставила под вопрос дальнейшее финансирование военной поддержки Украины со стороны США.

Эксперт объяснил свою позицию тем, что в ближайшие четыре года Россия будет перевооружаться, но и Украина будет восстанавливаться и готовиться.

«Сделка может быть заключена очень тихо, и внезапно Украина станет очень могущественной. Это может быть козырной картой Трампа. С одной стороны, было бы безрассудно предоставлять Украине ядерное оружие, с другой — это могло бы восстановить баланс мира и власти в регионе.

По мнению эксперта, Трамп может «разменять» предоставление Украине ядерного оружия на отказ от приема страны в НАТО.

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