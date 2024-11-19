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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Кремль категоричен: никакой заморозки войны

13:10 2242

Вариант заморозки «конфликта» в Украине не подойдет России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что важно достичь целей «спецоперации».

«Президент неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам. Президент также уже говорил, что какой-то вариант заморозки конфликта нам не подойдет», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Ранее Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом. Собеседники агентства утверждали, что Кремль в целом может согласиться заморозить войну вдоль линии фронта.

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