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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Путин поручил охранять Крымский мост

13:21 1460

Президент России Владимир Путин поручал обеспечить охрану всех объектов критической инфраструктуры, включая и Крымский мост. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию издания Global Defense Corp о возможных атаках западными дальнобойными ракетами переправы через Керченский пролив.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и (Крымского) моста», - заверил представитель Кремля.

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