Зеленский: Многое зависит от Путина, но он слабее США и Трампа

Журналист Fox News спросил главу украинского государства, не является Путин тем, кто может принять решение и положить конец войне в Украине. Зеленский, отвечая на вопрос, сказал, что да, это так, но роль США еще больше, поскольку глава Кремля слабее Америки.

На сегодня многое в вопросе завершения войны в Украине зависит от президента РФ Владимира Путина. Но от США еще больше, поскольку российский лидер слабее Дональда Трампа и Америки. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, очень много. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это также зависит от Соединенных Штатов Америки, гораздо больше. Путин слабее США», - заявил президент Украины.

Глава украинского государства аргументировал свои слова тем, что у американского лидера есть сила, полномочия, оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Говоря о последнем факторе, Зеленский обратился с призывом к избранному президенту США Дональду Трампу: «Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать».

Далее журналист спросил президента, есть у него надежда, что Трамп сможет повлиять на Путина, чтобы положить конец войне. На что Зеленский частично повторил и сказал, что это будет непросто, но новоизбранный президент и Соединенные Штаты сильнее Владимира Путина.