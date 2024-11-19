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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Зеленский: Многое зависит от Путина, но он слабее США и Трампа

13:30 1021

На сегодня многое в вопросе завершения войны в Украине зависит от президента РФ Владимира Путина. Но от США еще больше, поскольку российский лидер слабее Дональда Трампа и Америки. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Журналист Fox News спросил главу украинского государства, не является Путин тем, кто может принять решение и положить конец войне в Украине. Зеленский, отвечая на вопрос, сказал, что да, это так, но роль США еще больше, поскольку глава Кремля слабее Америки.

«Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, очень много. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это также зависит от Соединенных Штатов Америки, гораздо больше. Путин слабее США», - заявил президент Украины.

Глава украинского государства аргументировал свои слова тем, что у американского лидера есть сила, полномочия, оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Говоря о последнем факторе, Зеленский обратился с призывом к избранному президенту США Дональду Трампу: «Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать».

Далее журналист спросил президента, есть у него надежда, что Трамп сможет повлиять на Путина, чтобы положить конец войне. На что Зеленский частично повторил и сказал, что это будет непросто, но новоизбранный президент и Соединенные Штаты сильнее Владимира Путина.

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