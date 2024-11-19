Депутат Джафаров жалуется на нехватку такси

Депутат Милли Меджлиса Мушвиг Джафаров предложил освободить импорт запчастей для электромобилей от НДС.

По словам Джафарова, в Азербайджане «стали больше пользоваться велосипедами, поощряется «зеленая» экономика»: «Поэтому желательно, чтобы запчасти к велосипедам тоже были освобождены от НДС. Другая проблема в том, что на рынке наблюдается нехватка такси. Устаревшие автомобили выводятся из эксплуатации в качестве такси, автомобили со сроком эксплуатации более 15 лет запрещены для использования. Хотелось бы, чтобы в приоритетах были отражены поощрения по обновлению рынка такси».