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Депутат Джафаров жалуется на нехватку такси

13:37 1259

Депутат Милли Меджлиса Мушвиг Джафаров предложил освободить импорт запчастей для электромобилей от НДС.

По словам Джафарова, в Азербайджане «стали больше пользоваться велосипедами, поощряется «зеленая» экономика»: «Поэтому желательно, чтобы запчасти к велосипедам тоже были освобождены от НДС. Другая проблема в том, что на рынке наблюдается нехватка такси. Устаревшие автомобили выводятся из эксплуатации в качестве такси, автомобили со сроком эксплуатации более 15 лет запрещены для использования. Хотелось бы, чтобы в приоритетах были отражены поощрения по обновлению рынка такси».

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