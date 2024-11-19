В Милли Меджлисе обсудили черный день азербайджанского футбола

Вчера азербайджанский футбол вновь пережил один из своих черных дней. Об этом заявил председатель парламентского комитета молодежи и спорта Шахин Исмаилов, комментируя вчерашний матч сборной Азербайджана против команды Швеции в Лиге Наций (0:6).

«Мы почти уже 30 лет живем с этими чувствами. Почему мы всегда видим поражения с большим счетом? Еще один удручающий момент в том, что результаты в младших возрастных группах тоже не обнадеживают. Каждый спортсмен должен сознавать ответственность за форму, которую он носит», - подчеркнул глава комитета.