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Самир Шарифов анонсирует самые большие расходы в истории

13:46 2617

Предлагаемый уровень расходов государственного бюджета на 2025 год больше по сравнению с 2021-м на 50%. В истории Азербайджана не было бюджета расходов на таком уровне. Так заявил министр финансов Самир Шарифов при обсуждении законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта, общественных объединений и религиозных структур, культуры.

«Безусловно, если бы была возможность выделять средства на все направления, государство сделало бы это. Но это невозможно даже в самых богатых странах мира. Потому мы работаем над тем, чтобы проект бюджета был представлен по всем направлениям», - заявил глава Минфина Азербайджана.

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