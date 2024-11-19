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Депутат: «Штрафы раздражают граждан Азербайджана»

13:56 1759

В Азербайджане изо дня в день дорожают детское питание и детские принадлежности, заявил депутат Али Масимли во время обсуждения предлагаемых изменений в Налоговый кодекс.

«Налоговые льготы должны распространяться также на детское питание и детские принадлежности. Если речь идет о льготах, то они очень нужны в этой области», - сказал он.

А.Масимли также предложил внедрить систему учета при наложении штрафов: «В последнее время в обществе возникает раздражение по поводу штрафов. Штрафы постоянно растут, граждан штрафуют на крупные суммы, и причину этого не объясняют. В некоторых случаях для привлечения дополнительных средств применяются искусственные штрафы».

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