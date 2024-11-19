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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

США разрешили Украине удары Storm Shadow вглубь России

14:06 1245

Администрация президента США Джо Байдена авторизовала использование британских дальнобойных ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники на Даунинг-стрит.

По ее сведениям, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и члены его правительства не будут делать официальные заявления по Storm Shadow по «операционным причинам», чтобы не давать России «стратегическое преимущество на поле боя».

Газета отмечает, что Лондон на протяжении нескольких месяцев пытался получить у Вашингтона разрешение на удары Storm Shadow вглубь РФ. Согласно изданию, хотя речь идет о британских ракетах, их успешное использование невозможно без американских систем наведения.

В то же время соратники Стармера заявили The Times, что одобрение ударов ракетами Storm Shadow вглубь российской территории не изменит ход войны.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в свою очередь высказал мнение, что применение этих ракет против РФ станет «мощным сигналом». При этом, по его словам, передача Германией Киеву крылатых ракет Taurus была бы еще более значимым шагом.

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