В Азербайджане обсудили роль государственно-частных партнерств в вопросе управления водными ресурсами

Азербайджан, как и другие страны, сталкивается с трудностями обеспечения устойчивого водоснабжения на фоне растущего спроса и ограниченных ресурсов. Одним из перспективных решений этой проблемы является потенциал государственно-частных партнерств в контексте опреснения воды Каспийского моря. Об этом заявил советник Агентства государственные водные ресурсы Азербайджана (АГВРА) Асад Ширинов на панели «Роль государственно-частных партнерств в управлении водными ресурсами», которая прошла в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

А.Ширинов отметил, что на COP29 Агентство государственные водные ресурсы Азербайджана акцентировало внимание на важности альтернативных источников воды, с особым упором на опреснение, в ответ на климатические проблемы, а также на темы «Вода и устойчивое развитие», «Инновационные подходы в управлении устойчивыми водными ресурсами». По его словам, нехватка воды является глобальной проблемой, которая затрагивает многие страны.

«Из-за изменения климата повышение температуры, нерегулярные осадки и увеличенное испарение еще больше сокращают водные ресурсы Азербайджана. Поскольку страна расположена в полупустынном климате, она имеет ограниченные водные ресурсы и в основном зависит от рек Куры и Араз, которые поступают из соседних стран (Грузии, Турции, Армении).

Это делает Азербайджан уязвимым с точки зрения качества воды и ее притока. Государственно-частные партнерства — это подход, при котором государственные органы и частные компании совместно работают над обеспечением водных услуг, улучшением инфраструктуры и реализацией устойчивых водных решений. Эта модель стала особенно актуальной в условиях глобальной нехватки воды, устаревшей инфраструктуры и изменения климата», — подчеркнул А.Ширинов.