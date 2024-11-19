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В Азербайджане обсудили роль государственно-частных партнерств в вопросе управления водными ресурсами

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14:18 328

Азербайджан, как и другие страны, сталкивается с трудностями обеспечения устойчивого водоснабжения на фоне растущего спроса и ограниченных ресурсов. Одним из перспективных решений этой проблемы является потенциал государственно-частных партнерств в контексте опреснения воды Каспийского моря. Об этом заявил советник Агентства государственные водные ресурсы Азербайджана (АГВРА) Асад Ширинов на панели «Роль государственно-частных партнерств в управлении водными ресурсами», которая прошла в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

А.Ширинов отметил, что на COP29 Агентство государственные водные ресурсы Азербайджана акцентировало внимание на важности альтернативных источников воды, с особым упором на опреснение, в ответ на климатические проблемы, а также на темы «Вода и устойчивое развитие», «Инновационные подходы в управлении устойчивыми водными ресурсами». По его словам, нехватка воды является глобальной проблемой, которая затрагивает многие страны.

«Из-за изменения климата повышение температуры, нерегулярные осадки и увеличенное испарение еще больше сокращают водные ресурсы Азербайджана. Поскольку страна расположена в полупустынном климате, она имеет ограниченные водные ресурсы и в основном зависит от рек Куры и Араз, которые поступают из соседних стран (Грузии, Турции, Армении).

Это делает Азербайджан уязвимым с точки зрения качества воды и ее притока. Государственно-частные партнерства — это подход, при котором государственные органы и частные компании совместно работают над обеспечением водных услуг, улучшением инфраструктуры и реализацией устойчивых водных решений. Эта модель стала особенно актуальной в условиях глобальной нехватки воды, устаревшей инфраструктуры и изменения климата», — подчеркнул А.Ширинов.

По его словам, проект опреснения воды Каспийского моря является масштабной инициативой, направленной на решение проблемы нехватки воды в Азербайджане. Основная цель проекта — превращение соленой воды Каспийского моря в питьевую с помощью передовых технологий опреснения: «Государственно-частные партнерства могут стать важным решением проблемы нехватки воды в Азербайджане. При правильном планировании, сильных регулирующих рамках и участии общества можно максимально использовать преимущества ГЧП».

Позднее председатель Комитета государственно-частных партнерств Стамбула Эйюп Вурал Айдын, Региональный руководитель по развитию частного сектора Азиатского банка инфраструктуры Энрико Пинали и начальник отдела управления проектами Министерства экономики Азербайджана Замир Дибиров отметили, что водные ресурсы в мире уменьшаются.

Участники мероприятия также подчеркнули, что почти миллиард человек в мире не имеют доступа к чистой воде, и необходимо рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Было отмечено, что в прошлом году в Узбекистане государственно-частные партнерства инвестировали около 5 миллиардов долларов в водные ресурсы. Также было добавлено, что для решения проблем с водой требуется частное финансирование. Участники заявили, что в течение 10-15 лет во многих странах возникнут проблемы с водными ресурсами.

Заседание панельной сессии завершилось обсуждениями.

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