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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Эрдоган: Север Сирии оккупирован РПК при поддержке Америки

14:20 535

Турция продолжит действовать в Сирии с учетом интересов ее нацбезопасности и для этого находится в контакте с Россией, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Бразилии.

«Мы продолжим борьбу с терроризмом. Турция готова как к новой ситуации в Сирии, которую создаст уход Америки из Сирии, так и к текущей реальности. Наша национальная безопасность стоит на первом месте и превыше всего остального. Мы пытаемся перестроить обстановку в Сирии на пользу всего региона, проводя необходимые переговоры с Россией по этому вопросу», - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Президент добавил, что «Турция абсолютно нетерпима к группировкам, которые представляют угрозу национальной безопасности за пределами ее границ». «Мы довели до всех наших собеседников, насколько мы решительны в этом вопросе… Север Сирии был оккупирован Рабочей партией Курдистана при поддержке Америки», - сказал Эрдоган.

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