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Генсек МТФ похвалил Азербайджан за внедрение электробусов

14:32 473

«Внедрение электробусов в Азербайджане является похвальным шагом на пути к устойчивому общественному транспорту».

Об этом заявил генеральный секретарь Международного транспортного форума (МТФ) Йон Тэ Ким на министерском круглом столе высокого уровня на тему «Зеленый городской транспорт», организованном в рамках COP29.

«Усилия Азербайджана соответствуют глобальным тенденциям, таким как расширение автобусных парков с низким и нулевым уровнем выбросов в Лондоне, Сантьяго, Стокгольме и других крупных городах мира. Очень позитивным процессом является также расширение полос микромобильности в Баку. Потому что они повышают безопасность и сокращают зависимость от частных автомобилей для коротких поездок», - сказал генеральный секретарь МТФ.

По его словам, для Азербайджана, расширяющего инфраструктуру микромобильности, важно интегрировать ее с целями городского планирования, чтобы максимально повысить результаты мобильности.

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