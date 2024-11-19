Генсек МТФ похвалил Азербайджан за внедрение электробусов

Об этом заявил генеральный секретарь Международного транспортного форума (МТФ) Йон Тэ Ким на министерском круглом столе высокого уровня на тему «Зеленый городской транспорт», организованном в рамках COP29.

«Усилия Азербайджана соответствуют глобальным тенденциям, таким как расширение автобусных парков с низким и нулевым уровнем выбросов в Лондоне, Сантьяго, Стокгольме и других крупных городах мира. Очень позитивным процессом является также расширение полос микромобильности в Баку. Потому что они повышают безопасность и сокращают зависимость от частных автомобилей для коротких поездок», - сказал генеральный секретарь МТФ.

По его словам, для Азербайджана, расширяющего инфраструктуру микромобильности, важно интегрировать ее с целями городского планирования, чтобы максимально повысить результаты мобильности.