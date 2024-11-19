Эрдоган: Турция не одобряет решение Байдена

«Прежде всего, мы не одобряем и не осуждаем это решение. С самого начала войны между Украиной и Россией мы считаем, что ее можно закончить не с помощью оружия, крови и слез, а с помощью мирных усилий, доброй воли и дипломатии. Сейчас господин Байден предпринял шаг, который можно расценить как шаг, направленный на разжигание войны, на то, чтобы она никогда не закончилась и даже разрослась. Этот шаг, помимо эскалации конфликта, приведет к еще большей реакции со стороны России. Господин Путин также утвердил доктрину, которая позволяет его стране ответить ядерным оружием в случае атаки баллистических ракет. Все это может поставить регион и весь мир на грань новой масштабной войны. Подход «после меня - конец света» ни к чему не приведет. Мы ожидаем и надеемся, что украинская и российская стороны сосредоточатся на мире, сохраняя спокойствие и не поддаваясь на провокации. Малейшая ошибка, которая будет допущена на местах, порожденная этой большой ошибкой, увлечение провокациями будет ничем не отличаться от подбрасывания огня в бочку с порохом. Поэтому я советую всем действовать осторожно», - заявил Эрдоган.

О том, что президент США разрешил Украине бить ракетами по территории России с помощью систем ATACMS, 17 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Среди представителей американской власти подтвердил эту информацию только помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан комментировать эти данные отказался, но при этом отметил: природа конфликта изменена из-за переброски северокорейских войск в Россию для участия в боевых действиях. Москва и Пхеньян эту информацию не подтверждали.