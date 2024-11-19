Более половины украинцев высказались за скорейшие переговоры

В Украине резко выросло число сторонников начала мирных переговоров с Россией. В октябре за скорейшее окончание войны путем переговоров выступили 52% украинцев, показал опрос социологической компании Gallup.

Такого количества сторонников переговоров в Украине не было с начала войны. Для сравнения: в 2023 году за дипломатическое урегулирование конфликта высказывались 38% украинцев.

Одновременно с этим доля тех, кто считает, что Украина должна воевать с Россией до победного конца, снизилась до 38%. Еще в начале войны доля сторонников силового решения конфликта составляла 73%, а в конце 2023-го — 63%, следует из данных Gallup.

Наибольшее снижение поддержки войны до победного конца наблюдается в Киеве, где за продолжение боевых действий выступают 47% (-39 п. п. к первому году войны), и в западной части Украины, где такой позиции придерживаются 43% (-40 п. п.).

На востоке страны число тех, кто хочет, чтобы война быстрее закончилась, в два раза больше, чем тех, кто настаивает на ее продолжении, — 63% против 27% соответственно.

Также опрос показал, что 52% украинцев, которые выступают за мирные переговоры, согласны с тем, что Украине придется уступить свои территории. Не согласны с этим 38% сторонников переговоров, а еще 10% сомневаются.

Вместе с тем среди сторонников войны до победы теперь только 81% отмечают, что это подразумевает возврат всех территорий, утраченных с 2014 года, включая Крым. При этом в 2022-м и 2023 годах на возврате всех оккупированных земель настаивали 92% и 93% сторонников продолжения войны.

Если мир будет достигнут путем переговоров, украинцы предпочли бы, чтобы в этом процессе участвовали Европейский союз (70%) и Великобритания (63%), а не США под руководством избранного президента Дональда Трампа. Последнего готовы видеть посредником только 49% украинцев.

Как отмечает Gallup, на фоне продолжающегося продвижения российской армии в Донбассе жители Украины все больше демонстрируют усталость от войны и хотят быстрого мирного соглашения, даже если оно будет означать уступки некоторых территорий.