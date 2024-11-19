Азербайджан вызвал на ковер посла Франции

В ходе встречи было выражено несогласие с тем, что Франция "нацелилась на председательство Азербайджана" накануне и во время 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).



В этой связи было подчеркнуто, что "призывы бойкотировать это престижное мероприятие ООН, которое принимал Азербайджан, поощрение Францией нескольких глав государств воздержаться от участия в мероприятии, а также принятие с особыми усилиями Франции в начале COP29 Европейским парламентом резолюции, несправедливо критикующей председательство и наши глобальные усилия по борьбе с изменением климата в целом, являются неприемлемыми".



Кроме того, до сведения посла было доведено, что "действия Франции, осуществляющей массированные поставки оружия Армении и пропагандирующей милитаризм и реваншизм, подрывают мирный процесс".



От Франции решительно требуется "положить конец действиям, направленным против Азербайджана и ставящим под угрозу процесс нормализации отношений", подчеркнули в МИД.