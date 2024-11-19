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Сколько у Украины ракет ATACMS?
Новость дня
Сколько у Украины ракет ATACMS?

Война может закончиться в следующем году

15:17 354

В 2025 году Украина и Россия могут начать переговоры под давлением США и отсутствия нужного количества оружия и финансирования, пишет The Economist.

По прогнозам издания, в этот период боевые действия затихнут и может возникнуть «полузамороженный конфликт».

«2025 год может стать годом, когда боевые действия в основном закончатся. Обе стороны близки к истощению, и сторонники каждой из них хотели бы, чтобы конфликт завершился. В Вашингтоне это будет приоритетом новой администрации Дональда Трампа».

В начале 2024 года борьба в Конгрессе привела к тому, что на несколько месяцев американское финансирование Украины прекратилось. Где-то в 2025 году этот новый пакет в размере $61 млрд также будет исчерпан.

Кроме того, у США заканчиваются запасы военной техники, которую она отправляет в Украину, и ей нужно подумать о других партнерах, особенно об Израиле и Тайване.

Ограничения со стороны предложения еще хуже в Европе, где правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины», - говорится в статье.

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