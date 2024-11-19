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Члены семей пропавших без вести в Карабахе приветствуют резолюцию ООН

16:21 1341

Общественное объединение семей пропавших без вести в Карабахе приветствует принятие 15 ноября 2024 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «О пропавших без вести» и выражает благодарность государству Азербайджан, которое является основным автором данного документа, а также поддержавшим его странам. Эта международная инициатива, говорится в заявлении объединения, а также проведенные в последние годы международные мероприятия по проблеме пропавших без вести в Азербайджане «дают нам надежду на то, что вопрос будет оставаться на международной повестке и в конечном итоге будет решен».

Резолюция призывает государства предпринимать все необходимые меры для предотвращения пропажи без вести людей, корректного расследования причин сего явления и прояснения судьбы пропавших, а также обращает внимание на важность оказания поддержки семьям пропавших без вести и сотрудничества с ними.

Общественное объединение семей пропавших без вести в Карабахе снова призывает армянскую сторону выполнить международные обязательства по прояснению судьбы пропавших без вести, а также соблюдать требования резолюции Генассамблеи ООН, прекратить нарушение прав азербайджанцев, предоставить информацию о местах массовых захоронений и привлечь к ответственности тех, кто совершил данные преступления.

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