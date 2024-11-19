Бакинцы смогут разогнаться до 453 километров в час с новым Bugatti MISTRAL
Bugatti MISTRAL установил новый МИРОВОЙ РЕКОРД, разогнавшись до 453,91 км/ч.
BUGATTI снова доказала, что в мире автомобилей нет ничего невозможного!
W16 MISTRAL с невероятной скоростью 453,91 км/ч установил новый мировой рекорд среди автомобилей с открытым верхом, войдя в историю.
Наследие скорости, начавшееся с VEYRON и достигшее вершины с CHIRON, теперь поднялось на совершенно новый уровень с W16 MISTRAL. Это не просто рекорд, а также вершина технологий и инженерного мастерства.
Цена автомобиля Bugatti Mistral начинается от 5 миллионов евро.
Официальный дилер бренда Bugatti в Азербайджане и Грузии — компания Nazar Holdings.
Компания Nazar Holdings представляет в Южном Кавказе различные бренды супер-люксовых спортивных автомобилей.
Для подробной информации можно связаться по номеру: 012 424 77 77.
Дополнительную информацию можно найти на сайте: https://www.partner.bugatti.com/baku/