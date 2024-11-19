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Сколько у Украины ракет ATACMS?
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Сколько у Украины ракет ATACMS?

Хуситы атаковали турецкое судно

16:36 964

Йеменские хуситы нанесли два ракетных удара по турецкому грузовому судну Anadolu S под флагом Панамы. Балкер принадлежит стамбульской компании Oras Shipping. Об этом пишут турецкие телеграм-каналы.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию, атаковав несколькими баллистическими и противокорабельными ракетами судно Anadolu S, когда оно находилось в Красном море», - сказал представитель движения.

Первый обстрел был совершен 17 ноября, ракета упала примерно в 500 метрах за кормой судна. Во время второй атаки, предпринятой 18 ноября, ракета упала в миле от сухогруза. Судно не получило видимых повреждений и продолжило следование в пакистанский порт Карачи для доставки в него продуктов питания.

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