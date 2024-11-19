Омбудсмен Азербайджана парирует враждебные нападки американских конгрессменов

«Заявления американских конгрессменов Фрэнка Паллоне и Эда Маркина, сделанные после их участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29) и визита в Азербайджан, вызывают глубокое сожаление, поскольку они не отражают действительность.

Выдвинутые конгрессменами обвинения в отношении ситуации в Карабахском регионе Азербайджана еще раз демонстрируют их предвзятое отношение к нашей стране. Вместо распространения ложных утверждений, мы ожидали, что эти конгрессмены поставят в центр внимания вопрос о праве на возвращение сотен тысяч наших соотечественников, изгнанных из нынешней территории Армении по этническому признаку, и обеспечении их безопасного и достойного возвращения на родину без всякой дискриминации.

Также хотелось бы напомнить конгрессменам о том, что именно Армения в результате своей агрессивной политики территориальных претензий к нашей стране оккупировала 20% признанных на международном уровне территорий Азербайджана на протяжении почти тридцати лет, превратив более миллиона азербайджанцев в беженцев.

Однако мы видим, что Фрэнк Паллоне и Эд Маркин, вместо того чтобы предпринимать шаги к установлению устойчивого мира в регионе в этот чувствительный период, демонстрируют позицию, направленную на создание новых очагов конфликта. Упоминание Паллоне в своей речи об «организации», которую США не признают, и о «руководителе», обвиняемом в военных преступлениях, а также вмешательство во внутренние дела другого государства является явным нарушением международных норм и принципов и ставит вопрос о том, каким политическим кругам служат эти конгрессмены.

Кроме того, их молчание по поводу террористических актов, осуществляемых армянской стороной с использованием мин против гражданского населения, включая пожилых людей, женщин и детей, и их отказ предоставить информацию о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести с конца Первой Карабахской войны, вновь подтверждает их предвзятость.

Отказ Паллоне ответить на вопросы независимых СМИ во время COP29 и попытка оправдать свое молчание нелепыми утверждениями являются ярким примером его нетерпимости к свободе слова и прессы.

Я вновь осуждаю эти безосновательные и предвзятые высказывания американских конгрессменов, выдвигаемых по указке армянского лобби, и призываю их уважать международное право и воздерживаться от попыток создать конфликт на национальной почве», - говорится в заявлении омбудсмена.